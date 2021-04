Llevan ante el juez el presupuesto para evitar otro sablazo por el IBI

“A reclamación pola suba do IBI do ano pasado dámola por perdida, e o Concello de Ames non ten a obriga de devolver xa os cartos, por unha situación similar á da prescripción; pero agora imos levar a contencioso administrativo os presupostos 2021”, adelantaba el portavoz del PP, al alimón jefe de la oposición, Ramón García Argibay. Así, los populares pondrán las cuentas a disposición de un juez al tener claro que el incremento del IBI sigue anulado por sentencia, por lo que este año estarán también ojo avizor sobre los plazos para informar a los administrados, y que recurran si detectan que se les pretende repercutir el criticado incremento del 13 por ciento.

Así quisieron trasladarlo los miembros del Partido Popular en una comparecencia pública que tuvo el porcentaje de la contribución como eje. En primer lugar, los de Argibay, acompañados por sus representantes legales, informaron de que “a ordenanza fiscal está anulada por sentencia” desde septiembre de 2020, siendo posteriormente ratificado el fallo por el Tribunal Superior de Xustiza. De estos dos pronunciamientos a su favor después de que no se les notificara correctamente para que asistieran al pleno de diciembre de 2019 –en el que se abordó y aprobó la subida al 0,5–, deducen que el tipo de gravamen sigue fijado en el 0,44. Y ello pese a que el tripartito optó a posteriori por publicar de nuevo esta normativa intentando hacer efectiva un alza que un juez se encargó de echar por tierra.

Este será el argumento que pondrán sobre la mesa para que, ya en el segundo semestre de este año, cualquier persona censada en la capital maiana con inmuebles pueda alegar que no se le puede repercutir ese subidón (que, en el caso de algún bajo comercial, puede rondar los mil euros). “O que pasou en 2020 foi que, despois de que lle notificaran o fallo do contencioso, empezaron as triquiñuelas do tripartito, apelando para evitar a devolución do IBI en plan maléfico e enganando ó 99 % da cidadanía... porque cando o PSOE dixo que estudiaría como reintegrar, cando fora firme a sentencia, os cartos –cerca de 800.000 euros–, xa sabían perfectamente que ao recurrila non os devolverían”.

La otra gran cuestión es el argumento para llevar ante la Justicia el presupuesto 2021, aprobado este miércoles por 29.888.000 euros. Y no es otro que el de las previsiones de ingresos por IBI Urbano, que no estarían bien calculadas a juicio de la oposición, ya que “deberían terse realizado aplicando o tipo impositivo do 0,44 % sobre a base dos padróns do pasado ano 2020”. Según Argibay, “temos a obriga moral de loitar porque ese abuso non se consume tamén no presente ano”.