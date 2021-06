Los cinco mil SOS de la hostelería de Área

“Os importes de todas as axudas aprobadas ata o momento son como esmolas e ao chou. Non houbo unha avaliación seria da pegada da pandemia no sector. Polo tanto, quédanse en pequenos remendos que na práctica dan para dicir que menos é nada, pero moi próximo á nada”, señala Quin Riveiro, directivo de la Asociación de Hostalería Boiro-Rianxo.

“A iso hai que sumarlle unha lentísima tramitación (moitas non se cobraron), situación propia das administracións e os seus alambicados procedementos”, añade. Asimismo, Riveiro dijo que “seguimos pedindo un estudo independente e multidisciplinar da situación provocada na hostalería polas medidas de loita contra a COVID, que supuxeron o peche ou limitacións á nosa actividade durante quince meses, e en base a iso, e non de xeito subxectivo, establecer as medidas a curto e medio prazo para indemnizar ó sector polas medidas administrativas que soportou”.