Los Goya están a un paso de la capital maiana con ‘La Entrega’ de Pedro Díaz

El Ayuntamiento de Ames suena ya para la 37 edición de los Premios Goya, tras pasar a la final del 11 de febrero el corto La Entrega, dirigido por el vecino Pedro Díaz. Para este realizador maiano, “la nominación es un foco de luz sobre temáticas y personajes que parecían olvidados para la sociedad”. Y apoyos parece que no le van a faltar, porque según el sitio especializado en internet El Blog de Cine español, este trabajo “es uno de los cortometrajes del año y prueba de ello es que no para de conseguir selecciones y premios cada mes”.

Así, entre sus últimos reconocimientos se encuentra el Premio Especial del Jurado en el Certamen Internacional de Cortos de Soria, “por lograr que entremos en el pequeño mundo de su protagonista y que asistamos a un momento tan decisivo para él de forma casi invisible”, así como el del mejor guión del mismo certamen, ya que “no se desvía de la historia principal, tiene claro el rumbo de la película, la define y la hace como es”.

Y es que en apenas seis meses desde su estreno, esta historia protagonizada por Ramón Barea (también nominado a Mejor Actor de Reparto por Cinco lobitos) ha sido seleccionada en más de una treintena de festivales nacionales e internacionales, incluyendo el prestigioso festival francés Tous Courts Aix-en-Provence y el Edmonton Film Festival-Shorts 2022 (Canadá), reconocido por la Academia de Hollywood como uno de los festivales más importantes del mundo.

VEINTENA. Entre los ya celebrados, La Entrega ha cosechado en este corto periodo de tiempo una veintena de galardones. Entre ellos: Premio Nacional al Mejor Cortometraje en el FICVI, en el Certamen Nacional de Cortos de Astorga y en las Xociviga 2022, Premio Mejor Cortometraje Mirada Joven en el Ponferrada International Film Festival, Premio del Público en el Festival de Cans 2022, OUFF en Curto y en el Frame Film Festival, Mejor Cortometraje El Blog de Cine Español en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona, Mejor Fotografía en el Festival de cine de Villamayor, Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Sonseca, tres premios en el Certamen Internacional de Cortos de Soria (Premio Especial del Jurado, Premio al Mejor Guión, y Premio Uno de los nuestros a la Mejor Dirección), y hasta siete galardones a Mejor Actor (Premios Fugaz, Festival de Cine de Astorga, Festival de Cine de Villamayor, Puçol XS, Semana Cine Corto de Sonseca, Octubre Corto y el Ponferrada International Filml).

Esto hace que, con La Entrega, Ramón Barea se haya convertido en uno de los actores más laureados este año en el circuito de cortometrajes, donde lleva muchos años apostando por nuevos talentos: “No he hecho tantos cortos como la gente cree, pero me he enrolado en cosas que han ido muy bien. Muchos han sido óperas primas, ahí estaba yo en el primero de Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia o Enrique Urbizu”, dice.

Por su parte, el director Pedro Díaz (nacido en Santiago pero residente en Ames), desarrolló su carrera como realizador publicitario y en la plataforma televisiva Movistar+. En los últimos años ha dirigido campañas para firmas como Estrella Galicia, Netflix, La Liga, Peugeot o el Banco Santander y afronta aquí su segundo cortometraje tras su anterior trabajo: Mal de Sangre (2014). Esta vez lo hace escribiendo junto a Fran Carballal (A Coruña), director de Contenido en la productora de ficción Plano a Plano y guionista de series como Luci, La Sala, Rabia, Servir y Proteger o Toy Boy.

La Entrega es la historia de Armando, un hombre de 80 años y difícil carácter que vive confinado en su casa por un desconocido trauma emocional. Su único contacto con el exterior es con el joven rider encargado de traer los pedidos que su hijo encarga desde el extranjero.

El último de esos paquetes es un regalo inesperado: un ordenador portátil que Armando no sabe utilizar. Para aprender a navegar en la red de redes no le quedará más remedio que dejar entrar al chico en su casa. Una relación complicada que le abrirá las puertas de un mundo nuevo y fascinante, pero también el reencuentro con los fantasmas de su pasado.

El poder evocador de la música tiene, además, un papel primordial en el film con el bolero Vuelve Amor de Alberto Torres, y voz de Zenet.