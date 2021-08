Lousame aparca su plan de ahorro energético debido al impago del IDAE

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sigue sin aportar los 137.552 € de la subvención que aprobó para que el Concello de Lousame pusiera en marcha su plan de ahorro energético, pese a que la administración local tuvo que adelantar ese dinero el pasado mes de agosto. Es la primera fase de un proyecto presupuestado en 171.941 € que el IDAE financia con esa aportación a través de fondos Feder.

La subvención fue concedida el 22 de marzo de 2019 y aceptada el 5 de abril del mismo año por el Concello, que el 18 de septiembre inició la contratación. Las obras fueron justificadas el 17 de marzo de 2020, momento en el que el Concello trasladó toda la documentación al IDAE para el cobro de su aportación.

Pese a no recibir respuesta, el ejecutivo local pagó el 20 de agosto de 2020 la última de las facturas presentadas por la empresa adjudicataria.

“La problemática viene dada por el hecho de que el IDAE no permite justificar la subvención en su plataforma web. Después de múltiples intentos, el 4 de septiembre de 2020 nos respondieron por email diciendo que están revisando los contratos. Pero es que a otros concellos en nuestra misma situación les dicen que no tienen personal”, señala la alcaldesa, Teresa Villaverde. Esta situación llevó al Concello a tomar la decisión de no adjudicar aún la segunda fase del proyecto. “Un nuevo incumplimiento del IDAE nos podría llevar a incumplir todos los parámetros presupuestarios”, añade Villaverde.