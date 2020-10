Lousame organiza oito espectáculos familiares e gratuítos en outubro

Lousame. O Concello de Lousame ten organizado un amplo programa cultural para este mes de outubro, que inclúe oito espectáculos familiares e gratuítos que foron presentados pola concelleira de Cultura, Silvia Agrafojo.

As actividades previstas arrincan hoxe co Festival Novo Circo, unha iniciativa que reúne dous espectáculos de clown, da man dos grupos Peter Punk e Cirkompacto. Dúas actuacións dirixidas a un público infantil e familiar que terán lugar no polideportivo municipal ás 18.30 horas.

Para a seguinte fin de semana haberá dobre ración de teatro. O sábado día 10, Quico Cadaval presentará o monólogo Complexo de Edipo, dunha hora de duración e dirixido a un público a partir de 14 anos. O coñecido narrador establecerá un diálogo imaxinario coa autora dos seus días sobre o mito de Edipo e o triste destino da familia real de Tebas. E o domingo 11, Xoque Carbajal e Jouse García presentarán Go on! Unha odisea cómica no espazo galego. Trátase do último espectáculo da compañía Malasombra Producións no que, en clave de humor, falan da chegada do home a Galicia.

O día 17 terá lugar unha novidosa escape room de Harry Potter, na que as persoas participantes deberán tirar de inxenio para ir resolvendo distintos misterios; e o domingo día 18 haberá música da man de Uxía Lambona e a banda molona. A programación completarase o domingo 25 con Running, unha parodia do ritmo de vida actual, da compañía De Ste Xeito; coa proxección do filme O que arde o venres 30 e cunha actuación teatral da Xanela do Maxín o sábado 31 (as dúas últimas na casa da cultura).

Agrafojo indicou que o aforo das actividades é limitado e en todos os casos é preciso anotarse previamente chamando ao 981 825 780. m. t.