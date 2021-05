Lucha titánica de unos pioneros para mejorar la accesibilidad en este siglo

La accesibilidad, a pesar de ser un tema que afecta al conjunto de la sociedad, sigue siendo, en pleno siglo XXI, una tarea pendiente. Aunque en los últimos tiempos se ha trabajado y mejorado en la consecución de potenciar la movilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas, lo cierto es que todavía queda mucho por hacer y, quizás, donde menos se ha avanzado es en los núcleos rurales.

El presidente de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), Anxo Antón Queiruga Vila, asegura al respecto que “van mellorando e vanse facendo cousas pero creo que no 2021 non deberíamos de estar a falar da accesibilidade, é algo que tiña que estar interiorizado. Calquera administración cando fai unha obra ten que ser accesible, porque non prexudica a ninguén pero beneficia á sociedade no seu conxunto durante o seu período vital. É facer as cousas pensando en todo o mundo”, afirmó.

El sonense reconoció que es innegable que se ha progresado con el fin de solventar esta problemática, pero cree que las personas con discapacidad no lo han hecho al mismo ritmo de la sociedad, “porque fai cuarenta anos reivindicábamos as barreiras e a accesibilidade e hoxe seguímolo facendo”, por lo que probablemente no se haya prosperado todo lo deseado. Una situación que lamenta porque, dice, acondicionar los espacios públicos para que puedan ser transitados por la ciudadanía en su conjunto no supone un coste adicional.

El presidente del citado colectivo también aboga por el mantenimiento y la conservación pero, evidentemente, cuando se hacen obras nuevas o cuando se reparan las que están hechas, se debe exigir que se cumplan todos los parámetros a los que obliga la ley de accesibilidad.

De hecho, Queiruga espera con ansia que la Xunta, “dunha vez por todas e xa cun retraso importantísimo”, publique el decreto de accesibilidad “que aínda non se ten publicado e fai anos que se aprobou a nova lei; falta ese instrumento legal para poder desenvolvelo”, dijo.

En cuanto a los Concellos, el dirigente de la entidad considera que tienen que trabajar en esta materia. “Non pode ser que haxa certos servizos nas dependencias municipais aos que non poidas acceder, ou mesmo a un centro cultural; iso hoxe é totalmente inaceptable”.

Cogami asesora a empresas y ayuntamientos en esta dirección. Según apuntó, el primer paso para diseñar el plan de accesibilidad debe ser la realización de una auditoría que permita detectar todos los puntos críticos, para marcar la hoja de ruta para futuras intervenciones.

Ejemplo de ello es el Concello de Porto do Son, que se unía a la entidad en 2016, comprometiéndose a trabajar juntos para terminar con los obstáculos insalvables en el núcleo sonense y en Portosín y en las instalaciones de titularidad municipal. La administración local va a dar este año un impulso considerable a la eliminación de barreras físicas en la localidad con la tercera fase del proyecto elaborado.

“Neste caso o Concello sonense está dando pasos nesa liña. Agora está cunha obra importante que é a fachada marítima e ten que ser un reflexo dese concepto da accesibilidade universal. Estase executando o plan e estase a facer un seguimento de todas as actuacións que se están acomentendo”, enriqueciendo las acciones con sus aportaciones.