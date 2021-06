Luto y tragedia en Portosín por dos vecinos muertos en un naufragio

LA JORNADA de este jueves se tiñó de luto en Porto do Son. Después de días soleados... llegó uno lluvioso y triste, quizá presagiando lo que iba a suceder. A pesar de vivir en un pueblo marinero, donde el gran motor de su economía es la pesca, de la cual vive gran parte de su población, una no se acostumbra a estos golpes. Algo tan cotidiano para la gente del mar y los que vivimos esa profesión en primera fila, salir a faenar, conlleva muchos riesgos que a veces no tenemos presentes, valorando menos de la cuenta un oficio que nos da de comer poniendo la vida en peligro. El municipio sonense está consternado por la muerte de los dos marineros del Sempre Güeto y llora por otra desgracia que se ha sumado a una larga lista negra.