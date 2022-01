Magia y leyendas de O Pindo a través de la pluma de Suárez

Un sentimiento de frustración llevó a Laura Suárez a sumergirse en su último trabajo: Monte Pindo. Historias e lendas do Olimpo Celta. “Llevo subiendo allí toda la vida, pero hace un par de años, en una excursión guiada por Pepe do Fieiro, me enteré de las historias, leyendas y otras curiosidades que albergaba este monte. Fue chocante darte cuenta de que un lugar que tenías asimilado conocer, no lo conocías para nada”, explica.

Y así fue como Suárez empezó a investigar. Durante esta fase contó con el apoyo tanto de geólogos como de historiadores. También destaca que otro pilar fundamental fue el Centro de Interpretación de Rutas del Monte Pindo y Fervenza do Ézaro, situado en Dumbría. “Allí puedes aprender sobre curiosidades, leyendas, flora y fauna. Se vieron muy entusiasmados con la idea que les comentaba y eso me animó aún más; sentía que entre todos podríamos realizar un buen trabajo de divulgación cultural”, comenta al respecto.

Cuando logró reunir la información necesaria, trabajó la gráfica y presentó el proyecto al Ayuntamiento dumbriés y, junto a Editorial Galaxia, sacarían a la luz su obra.

Hace unas semanas la ilustradora, que fue criada entre Cee y Dumbría, presentaba su nueva publicación. Lo hacía, como no podía ser de otro modo, en la fervenza de O Ézaro, a los pies de O Pindo.

Destaca sobre el libro que cuando empiezas a introducirte en la lectura, “lo primero que se presenta es un mapa donde te enseña su situación geográfica, que puedes tomar diferentes rutas para visitarlo”. Es un modo de que el lector pueda visitar estos lugares emblemáticos “desde la comodidad del hogar y, si así lo desea, pueda llevarlo con él cuando lo visite”, señaló Laura Suárez.

En cuanto a la ilustración, en las guardas del libro hay dos panorámicas: una de noche y otra de mañana. “Esto tiene un sentido. Mi idea era que cuando el lector abra el libro vea que vamos a recorrer el monte Pindo de noche, cuando empiezan los sueños y la magia. Conocer esos secretos que a la luz no podemos apreciar, y al terminar la aventura, se hace de día”.

Reconoce que ha tenido mucha suerte con su fuente de inspiración: “Pocas veces puedes tener el referente tan cerca de casa. Si me sentía bloqueada podía subir, dibujar allí, sacar fotografías... Siempre me motivaba porque es ese tipo de escenario que da igual cuántas veces lo visites, no eres capaz de mentalizar toda su belleza y, cuando vuelves, te sorprende”, dijo.

Con Monte Pindo. Historias e lendas do Olimpo Celta, dirigida al público infantil, la ilustradora busca que los más pequeños “se interesen, inspiren y sueñen con descubrir cosas que aún no están escritas; que quieran investigar y, sobre todo, valorar lo que tenemos al lado de casa”.

“Con esto también hago referencia a la conservación natural. El monte Pindo es un lugar emblemático, pero sufre violencia con incendios u otros actos vandálicos que lo llevan al olvido y deterioro; que la naturaleza sea de todos no nos da derecho a tratarla así”, subrayó.

Ilusionada, la autora de Los cuentos de la niebla se encuentra inmersa en dos nuevos proyectos editoriales: uno como ilustradora y otro como autora también. Afirma estar “muy ilusionada con ambos, pero aún estamos en la primera fase. ¡No puedo esperar a que podáis verlos a finales de este 2022!”, indica.

Que continúe la magia, que fluyan la libertad creativa... y los sueños.