Máis dun cento de amesáns participan no programa de conciliación de Nadal

É tempo de Nadal e, como consecuencia, de vacacións escolares, o que supón que pais e nais teñan que buscar opcións para entreter aos cativos mentres traballan. Para axudar a conciliar, o Concello de Ames (co financiamento do programa Corresponsables) puxo en marcha o Nadal Lúdico, unha iniciativa cargada de actividades para os nenos e nenas e na que están a participar un total de 127 rapaces escolarizados no segundo ciclo de Educación Infantil ou en Primaria.

A iniciativa arrancou o pasado día 23 e continúa este mércores, o xoves 30, e en xaneiro os días 2, 3, 4 e 5. Ofértanse os servizos de conciliación habituais dos programas do Concello, como os Bos Días ou o comedor, co fin de adaptarse ás necesidades de cada familia. Nese senso, tamén son flexibles os horarios de entrada e saída dos nenos e nenas, que se poden incorporar ás 7.30 ou ás 9.00 horas (cun almorzo opcional para as crianzas máis madrugadoras), e ser recollidos ás 14.30 ou 16.00 horas. O Nadal Lúdico está a desenvolverse tanto no CEP de Ventín, onde participan 69 nenos e nenas, como no CEIP da Maía, que alberga a 58 usuarios.

Este ano, a programación pretende traballar de forma activa nunha actitude integradora cara ao concepto de interculturalidade do ámbito educativo. A proposta ten como obxectivo fomentar o respecto, o coñecemento mutuo e a prevención de actitudes racistas e/ou xenófobas, incluíndo tamén a perspectiva de xénero.

PROGRAMA. Nesta ocasión o alumnado traballará os valores a través da personaxe de Marga Polo, unha afamada antropóloga, descendente da familia Polo de Venecia, que se dirixe aos nenos e nenas dende os distintos lugares aos que viaxa.

Cada día, Marga Polo relátalles á cativada a realidade dos distintos lugares que visita, compartindo con eles todos os telegramas que recibe de distintos puntos ao longo dos cinco continentes. Deste xeito, cada xornada preséntalles aos cativos unha nova problemática relacionada cos dereitos da infancia que está a vivir un rapaz ou rapaza dun país diferente.

Desta maneira, o alumnado observa as diferenzas culturais, mostradas a través de lendas ou contos tradicionais representativos de cada unha desas culturas. Posteriormente, os participantes do Nadal Lúdico poden ir deixando preguntas sobre os costumes do resto de países no “muro dos porqués”, que se irán resolvendo a medida que avanza o campamento. Por outra banda, a través do programa tamén se propoñen xogos con músicas e danzas tradicionais dos distintos continentes.

Así mesmo, a proposta complétase coa dinámica Nas diferenzas está o gusto, coa que a rapazada aprenderá a apreciar as dinámicas a través dun pasatempo, creando un mural conxunto composto por distintos monstros creados a través dunha serie de táboas aleatorias que definirán a súa cor, forma, particularidades...

Para finalizar o programa, o alumnado participará nunha xincana de probas relacionada coa multiculturalidade, e levarase a cabo unha obra de monicreques, denominada Contos doutras terras. Os nenos elaborarán con material de refugallo monicreques para presentar lendas ou contos tradicionais.