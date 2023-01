Malpica e Fisterra abren o ano con dúas obras de miradas históricas e poéticas

O novo ano comezou na Costa da Morte outorgándolle protagonismo á creación literaria, cunha dobre presentación en Malpica e Fisterra.

Pese a ser unha tarde pasada por auga, un nutrido grupo de persoas asistiron á presentación da obra Misterios e encantos de Bergantiños, de Juan Félix Neira Pérez, que tivo lugar na igrexa románica de Santiago de Mens (Malpica de Bergantiños).

Público achegado desde A Coruña, Arteixo, Carballo, Santa Comba, Malpica, Corme, Ponteceso, Corcoesto e da propia parroquia de Mens non quixo perder unha cita que cobrou interese especial coa visita guiada a cargo do propio autor do libro polo interior do templo.

Neste percorrido artístico Neira corrixiu algúns erros interpretativos que hai publicados desta igrexa e salientou aspectos como a presenza dunha inscrición epigráfica dunha tumba do século XI, a existencia da imaxe máis antiga que dun Santiago Apóstolo hai no desaparecido arciprestado de Seaia, a conservación dos restos dun antigo retablo e dunha ara romana na ábsida sur.

A igrexa de Santiago de Mens ten presenza importante nos estudos do crego Rafael Ares y Torres no que se basea o volume que se presentaba. Ares realiza nos seus textos manuscritos unha detallada descrición na que ofrece unha fotografía deste templo a mediados do século XIX. Xunto con esta descrición, Ares y Torres escribe sobre a lenda do Trigal Maldito que refire a presenza dun túnel subterráneo que comunica As Torres de Mens con esta igrexa.

Outras lendas malpicás recollidas por Rafael Ares e compiladas en Misterios e encantos de Bergantiños son a da Pedra do Eirado, coñecida hoxe en día como A Pedra da Vella, sita na ladeira sur do monte de Beo, a da Impía Galilea, que está somerxida nos Baixos de Baldaio fronte á costa da parroquia de Cambre ou a da tumba romana de Guisande, topónimo desaparecido da parroquia malpicana de Buño.

Na mesa de presentación do libro, Félix Neira estivo acompañado polo alcalde de Malpica, Eduardo Parga; a arqueóloga e historiadora de Barizo, Ana María Romero Masiá; e polo director da Colección Costa da Morte de Edicións Embora, Xosé Manuel Varela Varela.

FISTERRA. Pola súa banda, o Hotel Bela Fisterra pechou o seu ciclo literario Infinito coa presentación do libro de poemas Pesadelo da creación, de Branca Vilela. A autora estivo acompañada polos tamén poetas fisterráns Alexandre Nerium e Modesto Fraga.

Logo de lembrar como foi o seu achegamento ao mundo da literatura, Branca Vilela afirmou que esta nova obra “costoume escribila, pero era unha débeda que tiña conmigo mesma”. É, engadiu, un libro de poemas co que quere reivindicar que “todas as mulleres somos creadoras e todas temos que ser o que queremos ser”. Por iso, subliñou, “este é un libro meu, pero á vez é de moitas mulleres que queren ser pero non poden ou non as deixan”.

Creación, emprendemento e independencia son parte das reivindicacións que a poeta fisterrá recolle no seu novo libro. “Hai moitas mulleres que se atopan pechadas nun cárcere propio, que é a súa casa por non ter a liberdade económica para sair dese cárcere”, afirmou.

Subliñou ademais que como mellor se sinte “é facendo poesía reivindicativa”, ao tempo que aproveitou o acto para reivindicar e amosar o seu agradecemento “ás mulleres da miña familia, que teñen uns xens creadores”.

A cita literaria foi presentada polo xerente do Bela Fisterra, Pepe Formoso, e contou co apoio da Adega Méndez-Rojo, que ofreceu os seus viños para que os poidesen degustar todos os asistentes.