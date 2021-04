Manolo Eirín, un espazo de artesanía colaborativa

“Un espazo, tenda, galería de obrigada visita para os amantes do interiorismo, decoración, artesanía e arte”. Así é como o fisterrán Manolo Eirín define a súa propia galería situada na céntrica rúa Estrela, da capital de Bergantiños.

Un espazo que renova con frecuencia o interiorismo con obxectos e mobles de deseño que recuperan técnicas artesanais. Entre outros, os sofás rescatan a montaxe e tapizado artesanal, mentras que as lámpadas de cerámica, a técnica alfareira. Un conxunto de pezas singulares que conviven coa obra de escultores, pintores e artistas recoñecidos.

Dende fai anos, Manolo dispoñía dun baixo que utilizada como almacén e onde facía mobiliario, esculturas e pintaba as súas obras. Pero o gran paso douno hai tres anos. “Tiña na cabeza montar unha galería de arte para experimentar e aprender coa colaboración de artistas e artesáns”, comenta.

Deste xeito, os primeiros traballos foron con alfareiros de Buño e a partir de aí viu a oportunidade de buscar contactos con outros artesáns da zona da Costa da Morte.

A galería é un espazo diferente para Carballo e arredores. Ten unha altura superior aos catro metros polo que acepta todo tipo de actividade e na que se vai modificando a exposición cada certo tempo con temáticas determinadas. “Defínoo como un lugar moi efémero”, aporta.

Hoxe en día colabora con escultores, ferreiros, cesteiras, e outros artistas. “Teño moito contacto con eles e replanteámonos que facer cada certo tempo. É unha forma de incentivar ao artista e de que a arte non remate obsoleta se un sempre se retroalimenta”, comenta.

Por outra parte, Eirín tamén vende obra pictórica e gráfica. Parte das súas pezas como lámpadas e cerámicas xa chegaron a diferentes países. “Véndese dende a galería como forma de promoción dos artistas locais e da cultura da comarca de Bergantiños”, di.

INAUGURACIÓN. Coincidindo co terceiro aniversario, chega hoxe a Carballo a exposición Partículas na que se mostra o traballo de Peter Kramer, Manuel Facal e Josecho Gonzalez, tres artistas afíns á galería. “Son pequenas formas xeométricas que conseguen dar forma a unha peza grande, aínda que cada parte ten a súa propia relevancia”, comenta Manuel Eirín.

Con diferentes técnicas e materiais, e realizadas en diferentes épocas, o público poderá disfrutar dunha obra moi atípica. “Todo apunta a que estarán presentes os tres autores”, aportou días antes.

A PANDEMIA. Os meses de pandemia foron complicados no referente á venda de produtos. A pesar de todo, o artista fisterrán percibiu un gran apoio por parte da xente da zona. “Como exemplo, na campaña de Nadal se alguén quería comprar un cadro non esperou ao último momento porque había medo coa COVID”, sinala.

As visitas puntuais á galería Manolo Eirín fan que co paso do tempo se convirta nun espazo máis dinámico, no que conviven antigos e renovados elementos.