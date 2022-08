Mantense en Malpica a prohibición de consumo de auga da rede municipal

Malpica. Técnicos da Consellería de Sanidade tomaron este luns novas mostras para analizar a calidade da auga da rede de abastecemento municipal de Malpica logo de que, o pasado día 13, se prohibise o seu consumo debido a que se detectaron uns altos índices de trihalometanos.

Paralelamente, o Concello malpicán segue a realizar analíticas diarias. Este martes esperan coñecer os resultados, e verase se a situación, despois dos labores de limpeza dos depósitos e do purgado da rede, melloran. Non obstante, o alcalde, Eduardo Parga, sinala que “a normalidade non se poderá recuperar ata que tres analíticas consecutivas confirmen que a auga é apta para o consumo”.

Paralelamente, o Concello segue a realizar melloras que contribúan a reducir a carga de materia orgánica que chega ao depósito que, segundo os técnicos, é a causante do mal estado da auga, despois de interactuar co cloro. “O problema está en que o ideal para reducir esa carga sería facer un bombeo máis pausado, pero ante a seca e o elevado consumo que temos este mes en Malpica, precisamos bombear rápido para poder garanter o abastecemento”, afirma o rexedor.

Mentres a situación non se normaliza, o Concello segue a repartir auga embotellada a todos os veciños. Medidas para paliar o problema actual pero, segundo Eduardo Parga, “de cara ao futuro temos que pensar nun cambio de modelo, pois as secas vanse repetir e faise necesario habilitar novos abastecementos que axuden ao río”. M. L.