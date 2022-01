Manuel Ayaso, un aguiñense universal

Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero no es verdad. Al menos, no siempre. El artista ribeirense Manuel Ayaso gozó siempre del reconocimiento y el afecto de sus vecinos de Aguiño y de todo el municipio. Y en ello algo habrán tenido que ver no sólo su arte y su generosidad, sino también su estrecha implicación en numerosas iniciativas culturales y su empeño en no perder nunca las coordenadas de sus raíces, por muy lejos que se encontrase de ellas.

Manuel Ayaso Dios nació en Aguiño el uno de enero de 1934 y emigró a EEUU a los trece años, llevando una formación básica y un mundo de tradiciones gallegas que caracterizarían su mundo pictórico.

Allí obtuvo una beca en la Escuela de Newark (1953-1956), donde se aproximó al dibujo, la pintura, la cerámica y la escultura. Se nacionalizó americano y se incorporó al Tercer Ejército de los Estados Unidos en Atlanta, en el que se ocupó del diseño de obras de teatro y baile.

El Centro de Oficiales, con conocimiento de su talento, le asignó un estudio propio en el que surgieron sus primeras obras, que vendió en la Nueva Galería de Nueva York.

En 1959 realizó su primer viaje a España, y en su visita al Museo del Prado halló referentes e influencias para su trabajo (Goya, Picasso, El Bosco, Leonardo...). Un año más tarde regresó a Estados Unidos y comenzó a trabajar con la prestigiosa galería neoyorquina Cober Gallery, obteniendo el Premio Trubeck del Monclair Art Museum. En 1963 fue becado por la Fundación Tiffany, lo que le permitió residir durante año y medio en España y aprovechar para empaparse del universo artístico del Museo del Prado. A su regreso fue fichado por la Forum Gallery, su actividad expositiva se vio intensificada en las décadas de los 70 y 80 y empezó a exponer en importantes ciudades de EEUU y Canadá.

A lo largo de su trayectoria su obra se ha incorporado a destacados museos, así como a distintas fundaciones privadas de EEUU, España, Israel, México y Sudáfrica.

Son muchos los museos que cuentan con obras suyas: el San Francisco Museum of Modern Art, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), el Whitney Museum of American Art, el Crystal Bridges Museum of American Art de Bentonville, el Worcester Museum, The Pennsylvania Academy of the Fine Arts, el University of Oregon Museum of Art, The Arkansas Arts Center, el Monclair Art Museum, la American Israel Foundation, The Slaten Memorial Museum, la University of Massachusetts, la Illinois Wesleyan University, The Butler Institute of American Art, el Centro de Arte Contemporáneo (Compostela) y, por supuesto, el Museo del Grabado de Ribeira y la casa de la cultura de Aguiño.

Técnicamente utiliza collage, frottage, guache, plumilla y lápices de colores. En los 70 comenzó a emplear la técnica de punta de plata.

El próximo lunes, la Corporación municipal de Ribeira debatirá la propuesta de la alcaldía para nombrarle Hijo Predilecto, y existe además un proyecto para constituir la Fundación Manuel Ayaso, que se encargaría de custodiar y difundir su extenso y valioso legado artístico.