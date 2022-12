Maridaxe de conservas e olería de Buño no proxecto emprendedor Ar de Arte

A iniciativa galega de conservas artesanais, Ar de Arte, únese aos novos oleiros de Buño para presentar os produtos do mar acompañados de pezas de cerámica feitas a man. Desta unión nacen tres pezas únicas de cerámica creadas con barro de Buño nas que presentar as conservas galegas.

Ar de Arte é un proxecto emprendedor da Costa da Morte, con sede en Buño (Malpica de Bergantiños), que xunta sempre as súas conservas, seleccionadas pola súa calidade e enlatadas a man, cunha peza artística. Así, a empresa presenta todos os seus produtos en caixas deseñadas por artistas galegos como Fernando Rei ou Lucía Romaní.

Na súa última liña, Ar de Arte busca acompañar as prezadas conservas dunha peza da olería de Buño, para o cal propuxo a tres obradoiros crear outras tantas pezas. “Nós aportamos as conservas elaboradas na Costa da Morte, mentres que os oleiros crean as pezas de cerámica nas que servir o produto do mar. Pechamos así o círculo de apostar pola pesca e o talento artesanais e locais”, explican os responsables da iniciativa.

Por unha banda, xunto ao obradoiro Gorín, outro proxecto de emprendemento que naceu na comarca á vez que Ar de Arte, crearon un prato e unha cunca nas que colocar as conservas. Por outra, o taller Feituras ideou a figura dunha balea na que presentar o produto dunha forma inédita e, Alfarería Lista, un taller no que a olería é unha tradición familiar, elaborou un prato e catro repousacubertos, cos que poder compartir os sabores do mar.

Asimesmo, cada peza de olería de Buño acompáñase de latas de conservas de mexillóns en escabeche, xoubiñas en aceite de oliva e zamburiñas en salsa de vieira.

EMPRENDEMENTO. Ar de Arte naceu en 2019 da man dun grupo de mozos que aposta pola conserva artesanal galega. As súas conservas chamaron a atención das tendas especializadas pola súa calidade, logrando comercializalas xa en nove países de tres continentes. “Partindo da gran calidade do produto que temos aquí, pensamos en como aportarlle un valor engadido a través do deseño e a arte, conquerindo así pechar o círculo en Galicia e co apoio de artistas galegos”, afirma un dos impulsores do proxecto.

A idea xurdeulles a partir de viaxes por Portugal e Francia, entre outros países. O proxecto comezou cunha edición limitada de conservas nas que o protagonismo, ademais do exquisito produto, foi para o Camiño de Santiago. A partir de aí comezaron a colaborar co pintor muradán Fernando Rei, quen ilustrou as novas liñas “e conseguimos o obxectivo: a maridaxe de conservas e arte”, subliña.

Coa nova liña vinculada á olería de Buño queren proxectar a todo o mundo este oficio centenario, á vez que deleitar os padais cos mellores produtos do mar. A innovación é outro dos piares do proxecto, e ás conservas máis tradicionais, como as dos mexillóns ou as xoubas, sumaranlle as zamburiñas con allo e guindilla ou os lombos de bacallau con aceite de oliva virxe extra sobre láminas de allo e grans de pementa negra, entre outras.

Na filosofía de Ar de Arte está moi presente a preservación do medioambiente e da saúde dos consumidores. Por iso empregan embalaxes reciclables e envases de aluminio libres de bisfenol A. Ademais, conscientes de que para poder ter o mellor produto é necesario coidar o mar, promoverán diversas labores de sostibilidade.