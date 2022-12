Mariñeiros e armadores da pesca do arrastre de Ribeira fórmanse en riscos laborais

A Cooperativa do Mar Santa Eugenia, de Ribeira, organizou outra xornada de formación en riscos laborais para os armadores, mariñeiros e todo o persoal relacionado coa pesca do arrastre e que forma parte de dita organización.

As clases (ás que asistiron unha vintena de persoas do sector) foron impartidas por Eva Calvo, de Mar Seguro, e estiveron centradas na obriga da formación en prevención de riscos laborais, un repaso polos conceptos preventivos, a aplicación, modalidades preventivas, obrigas e centros de traballo, máquinas e sinalización, etcétera.

Calvo explicou que, en moitos casos, os accidentes a bordo débese a condicións inseguras (como embarcacións en mal estado ou mala sinalización) ou a actos inseguros, como o feito de non usar Equipos de Protección Individual (EPI’s) ou desobedecer instrucións de seguridade.

Dende Mar Seguro deixaron patente nesta xornada que, actuando sobre estas causas, os accidentes pódense evitar e, deste xeito, evitar tamén as consecuencias, como danos á saúde dos traballadores e mesmo falecementos, perdas económicas e sociais ou danos a equipos e materiais e ao medio ambiente.

No transcurso da xornada tamén se deron a coñecer os tipos de baixa por accidente ou enfermidade profesional e os tipos de incapacidade laboral que hai a día de hoxe: permanente ou gran invalidez.

Eva Calvo incidiu asimesmo en que o empresario deberá en todo momento elaborar e conservar un plan de prevención de riscos laborais; avaliación de riscos; planificación da actividade preventiva; controis da vixilancia da saúde dos traballadores; relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causaran ao traballador unha incapacidade laboral superior a un día do seu traballo; entrega de EPI’s e, por suposto, formación e información.

A docente de Mar Seguro fixo un exhaustivo repaso ós contidos dun Plan de Emerxencia, así como ó control do cumprimento dun Plan de Prevención de Riscos Laborais, que deberá incluír a estrutura organizativa, as responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os recursos precisos na empresa.

A Cooperativa do Mar Santa Eugenia fundouse en 1977 e está formada por 17 barcos, dos cales 10 son da modalidade de arrastre de litoral e 7 da de cerco, ambas do caladoiro Cantábrico-Noroeste.

