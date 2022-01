Más de once millones al rescate del medioambiente municipal

Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta, junto con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, dio a conocer en Vedra que el presupuesto para el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), que publicaba este martes el DOG, superará los 11,3 millones de euros, materializándose en ayudas para contribuir al desarrollo medioambiental municipal y la recuperación sostenible.

Y entre las actuaciones financiadas el año pasado destaca el proyecto de conservación ambiental al que optaron de forma conjunta los ayuntamientos de Vedra y Boqueixón para la adquisición de equipos que emplearán los servicios municipales encargados de la protección y de la conservación del medioambiente, sumando en el primer municipio una inversión de más de 445.700 euros y el segundo otros 380.100 €.

En concreto, existen dos líneas del fondo: las subvenciones de naturaleza no competitiva que van dirigidas a los ayuntamientos gallegos cuyo territorio esté dentro de la poligonal de delimitación de un parque eólico con una asignación en función del número de generadores, mientras que las de naturaleza competitiva se destinan a los que presenten las solicitudes de forma individual o conjunta, así como las mancomunidades de ayuntamientos y también los consorcios locales.

Con estas ayudas, la Xunta apoyará a los ayuntamientos en actuaciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y a la protección del medioambiente y del espacio natural con campañas divulgativas y planes ambientales, proyectos de eficiencia energética en el alumbrado público y en las instalaciones y edificios municipales, así como con la adquisición de equipos de alta eficiencia energética.

También se financiará la compra de vehículos con distintivo ambiental Cero emisiones o Eco, junto con actuaciones de protección del ambiente y dirigidas a evitar la degradación y deterioro ambiental, a conseguir una mejor integración paisajística en el entorno, que permitan llevar a cabo un mayor control ambiental o iniciativas en infraestructuras municipales dirigidas a la utilización recreativa y didáctica de los recursos naturales.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes a partir de este miércoles y de forma telemática en la sede electrónica de la Xunta https://sede.xunta.gal. Rueda recordó que desde la puesta en marcha del fondo en 2010 para distribuir los ingresos del canon eólico, la Xunta de Galicia invirtió más de 108 millones de euros para llevar a cabo más de 2.300 proyectos en las entidades locales, 248 de ellos mediante la convocatoria del año pasado, beneficiando a 131 entidades locales con la línea en concurrencia competitiva del fondo y a otros 112 de con la línea no competitiva del Fondo de Compensación Ambiental.

ALZA. Además, el vicepresidente, acompañado del director de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, y del delegado en Pontevedra, se hizo eco en Silleda del buen funcionamiento de la Central Agropecuaria de Galicia Abanca, la única puja de ganado informatizada en España, que cerró el pasado año con un incremento del 66,8 % de la facturación (21,2 millones de euros). En ese 2021 pasaron por las instalaciones que gestiona Semana Verde 45.163 reses, logrando, según sus responsables, “tres récords históricos no prezo pagado polos exemplares de vacún, así como marcas históricas no prezo medio de vacún maior e no volume de facturación conxunto nunha sesión”, confirmando su relevancia.