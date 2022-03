Masterclass de miticultura nas aulas do IES de Rianxo

O alumnado de primeiro de Bacharelato do IES Félix Muriel de Rianxo participa no proxecto Mytilus: a posta en valor, unha iniciativa da Asociación Mexilloeira Rianxeira financiada polo GALP Ría de Arousa e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

A través de sesións de divulgación no propio centro educativo e visitas a lugares nos que se levan a cabo as actividades relacionadas co sector mexilloeiro, os estudantes coñecen o traballo dos bateeiros e bateeiras, as características do produto e o funcionamento dos canais de promoción e de comercialización.

Na primeira actividade, tutelada pola divulgadora científica Yolanda Ruiz, da firma Arenaria Coordinación (encargada da asistencia técnica do proxecto), fixeron unha práctica de laboratorio consistente nunha disección de mexillón para coñecer a súa histoloxía e ciclo de vida.

Na segunda, con persoal da entidade promotora, concretamente con Suso Méndez, presidente, e Ramona Muñiz, a única muller membro da xunta directiva, coñeceron os eslabóns do proceso de cultivo, dende a recollida da semilla ata a comercialización.

O vindeiro luns día 21 participarán nunha sesión sobre os valores nutricionais deste molusco bivalvo, dirixida por divulgadores de Arenaria e ca colaboración do chef Miguel Mosteiro, de Gastrolab Arousa, quen actualmente colabora nun programa de cociña que a diario emite a TVG.

O luns día 25 asistirán a unha sesión sobre o control de biotoxinas mariñas a cargo de Covadonga Rodríguez, directora do Intecmar, quen visitará o instituto e aportará tamén a labor científica que hai detrás do control dos produtos da pesca. Ademais, facendo uso da súa cercanía coas novas tecnoloxías, o alumnado elaborará, noutras sesións, pequenas pezas audiovisuais coas que dar a coñecer o sector e o produto da pesca aos internautas a través das redes sociais.

Estas actuacións enmárcanse na segunda anualidade do mencionado proxecto, que se prolongará ata o 31 de outubro de 2022 e que conta cunha axuda de 7.216 euros.

