Medio Rural pone al día los viveros de Oroso y Oleiros por sus recursos genéticos

José González, conselleiro de Medio Rural en funciones, acudió junto al director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, hasta el vivero de A Falmega, situado en Oroso. En estas instalaciones, así como en las que posee también la Xunta en el municipio de Oleiros, el Ejecutivo gallego acaba de invertir más de 141.000 euros dentro del Plan de actualización dos viveiros forestais.

González puso en valor estas labores, que enmarcó en el “esforzo” de la Xunta a favor de la conservación de los recursos forestales gallegos. Así, el conselleiro se refirió a que se trata de impulsar medidas de fomento y directrices del Plan Forestal de Galicia relativas a la conservación y mejora de la biodiversidad, a favor de la sostenibilidad de todo el sector. Y, en esta línea, destacó la importancia de la red de parcelas de alto valor genético, así como de la gestión de materiales de semilla de calidad y origen conocido de las distintas especies, todo ello enfocado hacia la necesidad de conservación de recursos genéticos forestales.

Al hilo, y tal como explicó el conselleiro, en estas instalaciones de A Falmega los trabajos permitieron la plantación de huertos de semillas de especies de coníferas de alto valor genético, como son el pino insigne y el pino del país, la reordenación de los campos de plantas madre de castaño híbrido, la mejora de las instalaciones de riego y la construcción de un invernadero que facilitará las labores de conservación de los recursos genéticos forestales.

Sobre el pino en particular, José González destacó que que esta especie es clave para la cadena monte-industria y por eso, señaló que la Xunta está fomentándolo, también con esta labor vinculada a la mejora genética. Además, añadió, “o pino atópase nun momento especialmente atractivo canto o seu valor económico, con moi bos prezos no mercado, e por iso é clave para o futuro do noso monte”, reseñó en la visita

En lo que atañe al vivero de Santa Cruz, en Oleiros, el conselleiro explicó que esas instalaciones se dedican a la conservación y divulgación de los recursos genéticos de las frondosas caducifolias que están presentes en Galicia. Allí las primeras actuaciones consistieron en la instalación de huertos de semillas de dos especies de especial interés para la silvicultura, como son el arce sicómoro y el fresno.

Además, también se instalaron unas colecciones de distinto material forestal de alto interés para la conservación de una selección de castaños de fruto de las variedades gallegas; otras de los cinco clones de cerezos para producción de madera desarrollados por el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y otras más de robles obtenidos por reproducción in vitro en el marco de los trabajos del convenio suscrito por la Consellería con la Fundación Paideia.

El conselleiro enmarcó estas actuaciones en la apuesta de la Xunta por un monte “sostible e multifuncional”, en el que tienen cabida todas las especies. Al mismo tiempo, González destacó que estos viveros contribuirán de manera activa a la formación forestal, así como a la concienciación sobre la importancia ambiental del monte, otros de los ejes del Plan Forestal. Por último, puso en valor las inversiones, como los 33 millones para diversas líneas de ayudas para el fomento de la riqueza forestal.