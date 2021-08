... “Mejoraría la oferta de ocio para la tercera edad”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Yo vivo en O Milladoiro durante el verano, ya que mis abuelos viven aquí y, bueno, cambiaría la siguiente serie de cosas: en primer lugar, aumentaría las zonas verdes, porque mi abuelo siempre se queja de que no tiene una zona para pasear en condiciones sin irse a la zona de la central eléctrica, que es monte. En segundo lugar, mejoraría la línea de autobuses, dado que mis abuelos ya no conducen y este verano he visto que los horarios de los mismos son menos frecuentes y tardan más en pasar; además, no entiendo que una persona de 70 años pague lo mismo que una de 40. Por último, mejoraría el ocio destinado a las personas de la tercera edad, porque considero que hay muy pocas acciones de envejecimiento activo para ellos.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir en O Milladoiro es que como yo voy en verano me sirve para desconectar de todo el jaleo que hay en Madrid y eso me parece algo muy positivo de este pueblo o pequeña ciudad, que es muy tranquilo y se vive sin agobios.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta es que a la hora de ser un pueblo pequeño la gente se junta siempre en los mismos locales y sitios.