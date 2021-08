... “Mejoraría los servicios públicos y ampliaría la biblioteca”

Residente en la localidad de O Milladoiro, casada y con una hija, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Como residente en O Milladoiro, las tres cosas que haría para mejorar la vida de mis conciudadanos serían las siguientes: en primer lugar optimizaría el transporte que nos comunica con Santiago, mejorando las líneas actuales, añadiendo frecuencias y mejorando los horarios. También, y creo que es muy importante, renovaría las infraestructuras del ayuntamiento, ampliando bibliotecas y creando algún tipo de edificio para que los jóvenes se puedan congregar y reunir.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo mejor de vivir en O Milladoiro es la tranquilidad y los vecinos pero, concretamente en esta zona, la calma aún es mayor. No hay nunca problemas y el ambiente es siempre muy bueno con todo el mundo.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es, como dije anteriormente, la falta de servicios; creo que necesitamos más porque hay muchas cosas que hacen falta. Por ejemplo, no hay una tienda de deportes y para todo este tipo de cosas hay que recurrir a Santiago; eso implica hacer vida fuera de aquí, hecho que no nos beneficia.