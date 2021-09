Melide, propostas variadas todo o ano

O concello de Melide estará presente esta fin de semana na Semana Verde de Silleda, a través do Salón Turístico de Galicia, Turexpo, para promocionar todo o seu potencial turístico ante visitantes e touroperadores nacionais e estranxeiros. A cita supón unha oportunidade única para mostrar os grandes e variados recursos cos que conta este territorio, cerna de Galicia.

Neste senso, o municipio promocionará a súa importancia dentro do Camiño de Santiago, xa que no seu termo xeográfico conflúen a ruta primitiva e a francesa, dúas variantes que levan a milleiros de camiñantes á terra máis doce de peregrinación cara á capital galega. Por iso, ofrece unha ampla actividade diaria para o seu benestar, a cal mostrarán nesta ocasión.

Outro das potencialidades deste concello hospitalario é a súa gastronomía. Froito da tradición de moitos anos, o seu polbo é o mellor cociñado do mundo e os seus viños, únicos en Galicia.

Con todo, a vila é tamén recoñecida pola Festa do Melindre e da Repostería Tradicional, de Interese Turístico, e que se potenciará dentro do evento a través de Festur. A celebración, no segundo domingo de maio, serve para exaltar un dos produtos máis típicos e tradicionais desta zona.

A maiores, dende o stand, facilitaráselle aos interesados toda a información que demanden do concello, desde a ampla oferta cultural e patrimonial da que dispoñen ata os demais festexos e actividades que se desenrolan ao longo do ano.