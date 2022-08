Melide vive as festas con MClan e París de Noia

Melide celebrará este ano as Festas de San Roque con máis gañas ca nunca. E é que as restricións do covid obrigaron a todos os festexos a suspenderse, ou ben a celebrarse con aforo limitado e normas moi estritas, e incluso a organizar actividades online que mantivesen vivo o espírito das festas durante os peores tempos da pandemia.

A popular cita volve ao municipio, como dicíamos, con máis forza. E faino cun completo cartel disposto a atraer aos propios melidenses e á veciñanza da contorna.

As festas arrancarán o martes 16 deste mes. Ese día actuará a escola melidá de baile e música tradicionais Herba Grileira xunto á Banda de Arca, á Coral Polifónica de Melide e a orquestra Olympus. Esta última radica en Negreira, e co paso do tempo logrou ser considerada polo público como unha das mellores orquestas de Galicia. Tamén terá lugar este día a actuación infantil A Casa do Terror.

O mércores 17 chegará o turno para a Banda de Antas de Ulla con Antonio Barros. Tamén soarán os ritmos alegres dos Festicultores Troupe Band e posteriormente La Misión. A actuación infantil correrá a cargo de Ikigai. Xa o xoves 18 actuará A Maristela, a Banda de Merza, o mago Dani Polo, a orquestra Los Satélites e Los Players.

Ao día seguinte, venres 19, terá lugar a actuación infantil Carman. Posteriormente tocarán Leirabuxo, Cuarta Xusta e orquestra Marbella. O sábado 20 tocaralles a Froito Novo, á Charanga Eravisto e á orquestra New York. Tamén ese día a vila vibrará cos ritmos rock and roll de M Clan, que volverá de novo ao municipio. Está é unha das citas musicais máis potentes do programa. M Clan nace en 1993 cando tras coñecerse, Carlos Tarque e Ricardo Ruipérez, que tocaban en varias bandas da escena murciá, deciden crear o seu propio grupo musical. Así, fórmase o quinteto murcián que completan Pascual Saura ao baixo, Juan Antonio Otero á batería, Iñigo Uribe aos teclados, Ricarco Ruipérez á guitarra e Carlos Tarque á voz. M Clan aposta dende o principio polo rock sureño e por sons cunha clara influencia de nomes como The Black Crowes ou Led Zeppelin, referentes do southern rock dos anos setenta cuxa máxima efervescencia se expresa no directo.

O domingo 21 pechan as actuacións a Banda de Música de Visantoña e a afamada orquestra París de Noia. Foi fundada no ano 1957 por Joaquín García Piñeiro (El Acordeonista), o mítico cantante Constantino Pego e outros dez compoñentes máis. Foron anos adicados a amenizar os bailes e festexos de toda a xeografía galega, pois se ben é certo que comezou na zona da Coruña, o traballo desta orquestra pronto se foi estendendo ás demais provincias, tanto de Galicia como fóra dela.

Ao día seguinte, o luns 22, celébrase o Día do Neno. Unha xornada dedicada aos máis pequenos que servirá para rematar a troula con bo sabor de boca.