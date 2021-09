... “Melloraría a iluminación das rúas do Milladoiro”

Veciño do Milladoiro, solteiro, que tres cousas faría en favor dos veciños?

As tres cousas que cambiaría do concello de Ames son as seguintes: a primeira delas son os autobuses, concretamente, os horarios dos mesmos, xa que penso que estes poderíanse ampliar un pouco para así dar unha maior autonomía aos habitantes sen vehículos e poder chegar mellor a Santiago e alrededores. O segundo serían as bicicletas, xa que hai un montón de ciclistas no concello e non contamos con ningún tipo de carril bici ou estrutura que os poña en seguridade. Por último, outra cousa a mellorar é a iluminación que hai actualmente, xa que penso que moitas rapazas se poden sentir inseguras polas noites de cara a chegar ás súas casas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta de vivir no Milladoiro é a tranquilidade que se respira e que, se necesitas facer compras ou calquer cousa, non tes necesidade de ir a outro lugar a facelo.

E o que peor lleva?

O que menos me gusta de vivir no Milladoiro é o tema da iluminación, xa que teño irmáns pequenas e sei o que é que teñan que volver soas ata a súa casa e lles poida pasar calquera cousa. Por iso penso que unha boa iluminación é de vital importancia para solventar este problema.