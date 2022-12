Mestura de intriga e filosofía en ‘Cicuta para dous’ de Rocío Leira

“Búscase persoa curiosa para resolver crime que aínda non se cometeu”. Con este texto dun anuncio publicado nun xornal comeza a novela Cicuta para dous, da escritora ceense Rocío Caamaño, que acaba de chegar ás librarías.

A partir de aí comezan as investigacións dunha trama ambientada en Santiago de Compostela e que ten como protagonista a Erundino Terrón, que conta coa axuda da súa secretaria, Irma.

Unha obra que mestura a intriga e a filosofía, e que foi a gañadora do XIV Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil, de Editorial Xerais.

Aínda que está dirixida a un público mozo, tamén pode ser de interese para outros lectores, e está a colleitar moitos éxitos entre a crítica, que coincide en calificala como unha novela “rompedora e diferente” na literatura galega.

A este respecto, Rocío Leira asegura que “a introdución da filosofía nunha novela de intriga é algo novidoso”. A súa intención é achegar dun xeito ameno e divertido aos mozos e mozas ao mundo filosófico, pois entende que entre os estudantes se ve esta materia como algo complicado, “e ademais coido que nos tempos actuais, no que abundan as fake news, a filosofía é máis necesaria que nunca”, dixo.

Así llo comentan tamén as xentes máis vinculadas a esta materia do saber “ás que lle parece moi interesante e oportuna esta novela para introducir aos rapaces e rapazas na filosofía”, explica.

Non obstante, engade Rocío, “a miña primeira e principal intención é entreter coa literatura e, se a maiores pode deixar un pouso e unha bagaxe de aprendizaxe, moito mellor”, conclúe a autora.

Cicuta para dous é ademais unha obra de lectura áxil que, a través de 101 páxinas, analiza coa axuda da filosofía a sociedade actual e a condición humana ao longo dos séculos. A historia atrapa ao lector dende a primeira páxina.

Rocío Leira Castro (Cee, 1979) é licenciada en Matemáticas pola USC e dirixe un centro de formación para universitarios en Santiago. Unha actividade que compaxina dende hai varios anos coa súa afección pola escritura. Ao longo da súa traxectoria recibiu máis de 200 premios literarios, entre os que destacan o Díaz Jácome, de poesía para novos creadores; o Valle Inclán, de narrativa; o de novela curta do Concello de Negreira; o Rosalía de Castro de Cornellá; e o Anduriña Voandeira, de Euskadi.

A súa primeira obra publicada foi Universo Pitágoras (2013), un libro dirixido ao público infantil no que se misturan as matemáticas e a literatura. Despois viñeron O becho que quería comer a avoa (2015), unha novela infantil na que aborda a enfermidade do cancro no ámbito familiar; Obituario, un poemario de denuncia social da violencia machista; Inem (2016), outro poemario de 800 versos no que aborda o desemprego; Veleno en familia (2019), a súa primeira novela de suspense; Trescatorcedezaseis (2020), no que as matemáticas son o fío condutor; e A afogada (2021), Premio Anxel Fole.

