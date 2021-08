Mil afortunados van a gozar de una verbena estática con París de Noia

Hay que recordar que fue la concejalía de Promoción Económica, a través del programa AmesON, la encargada de animar al vecindario durante los meses del verano con trece actuaciones. Se trata de una iniciativa dirigida a dinamizar los sectores culturales, comerciales y la hostelería de Ames. E igual que el año pasado, se apostó por grupos con componentes que sean vecinos de la capital maiana.

Tal como recordaba la edila Ana Belén Paz, “estamos chegando ao remate da segunda edición do AmesON e, con ela, á última edición do cartel. A través do AmesON, a concellería de Promoción Económica animou á veciñanza durante os meses de verán con trece actuacións. Con esta iniciativa pretendeuse dinamizar e axudar aos sectores comerciais, hostalería e culturais. Como o ano pasado, todos os grupos tiveron compoñentes que son veciños e veciñas de Ames”.

A su vez, el regidor, Blas García, que también acudió a la presentación, hacía hincapié en que “levamos feito máis de medio cento de actividades ao longo deste verán. Dada a situación, significou un esforzo importante para este Concello a súa organización pero, se as fixemos, foi buscando dúas vías. Unha, a participación dos veciños e veciñas de Ames e darlle a posibilidade de desfrutar do verán dentro das normas, pero tamén prentedemos axudar ao comercio local co programa AmesON e a empresas do concello. Tamén axudamos a un sector moi importante e afincado neste municipio, no que deixan moito beneficio, como é o sector das orquestras e das verbenas. Moitos dos compoñentes das orquestras galegas viven en Ames, xa sexan músicos, persoal de montaxe, bailaríns...”.

Por último, el concejal de Administración Xeral, Víctor Fernández, aportaba que “intentamos realizar os eventos adaptados ás medidas de seguridade cun dobre sentido”, priorizando el aspecto económico “pero, á vez, ofrecer espazos de lecer para toda o veciñanza”, terminaba.