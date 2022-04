Mobilidade avaliará con enquisas a calidade do bus metropolitano

Os cambios nos horarios do transporte metropolitano debatíronse no Parlamento galego, criticando o BNG que se fixeran sen o consenso dos usuarios, e retrucando a Xunta que estase a poñer en marcha un traballo de campo que durará sete semanas e no que, a través dunhas 1.300 enquisas, pretenden precisamente avaliar a calidade do servizo.

O debate xurdía co exemplo dos cambios que sufrira estas semanas o autocar Santiago-Negreira, aínda que a nacionalista Iria Carreira apuntaba que “o certo é que poderiamos aludir á de Barbanza, Ferrolterra, Arzúa ou case de calquera comarca ou localidade galega”. En concreto, no caso da capital de Barcala lembraba como o luns 24 de xaneiro, “unha nova empresa se fixo cargo do servizo de transporte, cuns horarios que se foron modificando sen previo aviso, obrigando a moitos usuarios a quedar en terra ou buscar outras alternativas sobre a marcha para podérense desprazar”. E a conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez, retrucaba ca “mellora continua do transporte público da Xunta, que actualmente ofrece 40 servizos ao día entre Negreira e Santiago e 24 durante a fin de semana”.

Este argumento, de calquer xeito, non convencía ao Bloque, cuxa deputaba laiábase de que “durante uns cantos días, a información foi moi escasa, sen lugares onde consultala de xeito veraz e accesible e con atrancos para poderen canalizar as súas queixas e reclamacións”. A deputada do Bloque tamén afirmou que existen “queixas e reclamacións” sobre unha liña de transporte utilizada por viaxeiros ocasionais, pero sobre todo por traballadores e estudantes do IES Xulián Magariños en Negreira, sen adaptación como o IES de Brión e que continúa tendo problemas co transporte escolar por “constantes deficiencias” e porque a empresa “quere reducir as liñas“.

Tamén citaba que recolleron 1.200 sinaturas nas que os usuarios da liña negreiresa pedían a volta dos vellos horarios. Ao seu xuízo, o plan de transporte público de Galicia ten uns principios básicos “que non se están a cumprir”. Ese transporte público, dixo, debe facilitar “a mobilidade das persoas, fomentar e potenciar o uso prioritario do transporte público e facilitar a intermodalidade e a accesibilidade de xeito que se potencie como unha alternativa sostible fronte ao transporte particular e contribúa á verdadeira vertebración territorial”.

Vázquez Mourelle, que lembrou que na web bus.gal pódense facer consultas e queixas, referiuse aos axustes de xaneiro nos horarios da hora de saída de 5 das 26 expedicións da liña Negreira-Santiago de luns a venres, co obxectivo de “mellorar a prestación dos servizos no percorrido e favorecer a mobilidade dos cidadáns”. A tamén titular de Infraestruturas salientou que estas modificacións permiten ofrecer unha oferta combinada con frecuencias de paso de menos de media hora nos momentos de maior demanda. O axuste, de entre 15 e 30 minutos, realizouse en 4 autobuses en sentido Santiago-Negreira e nunha expedición de Negreira a Santiago.

Pero Carreira remataba criticando como“falta de respecto” o feito de que as persoas usuarias non foran informadas a tempo do cambio do servizo e dos horarios, poñendo sempre por diante “ás persoas”.