Mobilizacións contra os eólicos en catro concellos da Área de Compostela

Costa da Morte. A Coordinadora Eólica Así Non, conformada por máis de 200 colectivos galegos, convocou para este domingo, 11 de decembro, un total de dezanove mobilizacións con motivo do Día Mundial das Montañas baixo o lema Defendamos as montañas. Eólica Así Non. Temos Alternativa. Entre as localidades nas que haberá concentracións figuran A Baña (Agra de Chans, 12.00 horas), Coristanco (Praza do Concello, 12.00 horas) e Vimianzo (antiga escola de Pasarela, 11.00 horas). Ademais, en Cee haberá unha andaina desde Miñóns a Banle, na parroquia de Ameixenda (11.30 horas).

No resto de Galicia, haberá concentracións en A Fonsagrada, Cecebre, Foz, Meira, Monterroso, Mondoñedo, Moeche, Lugo, Becerreá, Vila de Cruces, Moaña, Pontevedra, Forcarei, Xinzo de Limia e Xermade.

A maior parte dos actos consistirán en concentracións, aínda que nalgunhas destas localidades haberá marchas e andainas. M. L.