Moción de censura xalleira con el apoyo de Ucha y gobierno del PP

“Non é unha situación agradable facer unha moción de censura co teu inimigo político e contra o teu propio goberno, pero existía unha parálise total, e Barbeira gobernaba como un polo sen cabeza”, apuntaba el líder socialista José Antonio Ucha, tras firmar con su edila Cristina Fajín la renovación del ejecutivo a favor del PP. A su vez, la previsible alcaldesa popular, María Pose, recordaba cómo la suya fue “a forza máis votada” en 2019... y el todavía regidor, David Barbeira, se limitó a enumerar los desencuentros con su socio y a levantar la sesión sin contestar a si cumpliría la pactada rotación al frente de la Corporación xalleira.

Así transcurría ayer un pleno extraordinario en el que Ucha intentó, por activa y por pasiva, arrancar del mandatario una confirmación sobre si en sus planes entraba la cesión del bastón de mando, pero sin éxito alguno. En su lugar, y en vez de un sí o un no, obtuvo de Barbeira un relato de parte de estos dos años de labor municipal. “Considérome unha persoa que toda a vida tivo que dialogar e consensuar, e foime imposible con esta persoa”, narraba frustrado el presidente de la Corporación. Además, tuvo ocasión de resarcirse recordando que le “humillaban nas reunións do grupo de goberno”; la falta de respaldo a sus propuestas o que le quitaron la concejalía de Obras y Deportes que, asegura, iban a ser suyas.

La consecuencia de estos dimes y diretes, y sobre todo la falta de cumplimiento del acuerdo de investidura, ha sido la inmediata presentación de una moción de censura rubricada por los seis concejales del PP más dos del PSOE. Y llegará, según los cálculos de José Antonio Ucha, el 15 de junio a las 12.00 horas, paradójicamente cuando tendría que anunciarse que David Barbeira dejaba la alcaldía a su favor.

La base del problema, según traslada Ucha, ha sido fundamentalmente que “non fai falla ser moi intelixente para saber que unha persoa non pode gobernar en solitario un concello; Barbeira non cumpriu, e por riba non o estaba a facer ben; estou seguro que que vanno facer mellor os nosos rivais, que foron a forza máis votada”, sentencia convencido a este diario.

El que ya encabezara el ejecutivo de Santa Comba en dos ocasiones también quiso dejar claro que no hubo negociación alguna con el Partido Popular: “Non había máis acordo que, se Barbeira incumplía o pacto, eu comprometería dous votos do Partido Socialista para facer a moción de censura” (debido a que, en caso de ser declarados tránsfugas, necesitaría el doble de apoyos por normativa). Asimismo, deja claro que “isto é así porque o texto desa moción redactouno o PP”.

Sin embargo, el mismo concejal reseñaba que esta decisión no ha sido sencilla, debido a que “é difícil entregar a alcaldía ao adversario”, pero también tiene claro que “non hai barreiras ideolóxicas cando hai un ben superior” en juego, como puede ser la administración de la capital de la comarca xalleira. Atrás quedan dos décadas de militancia socialista que podría terminar abruptamente si el partido decide aplicar el pacto antitransfuguismo, si bien Ucha opina que no es el caso, “porque actuouse en beneficio do pobo”.

De cualquier forma, quien pensase que este sería el finiquito político de Ucha, está equivocado, ya que el aludido atestiguaba que “seguirei en política, indudablemente”.

BARBEIRA LLAMA. Curiosamente, y después de varios intentos por contactar con el regidor, David Barbeira se dignaba ayer a devolver la llamada a este diario... pero para criticar que se informase de que abandonó el pleno: “O que fixen foi levantar a sesión”, apuntó, pero olvidándose de añadir que lo que realmente pasó fue que se negó a contestar a las dos preguntas que eran el objeto fundamental, limitándose a dar su versión y conceder turnos de palabra a los partidos, pero rehuyendo del verdadero objeto de la sesión.

Acto seguido, y cuando se le iba a preguntar por los motivos para incumplir su palabra –aunque quisiera solventarlo ahora, la censura ya está convocada–, el todavía regidor optaba por colgar el teléfono, criticando el papel de la prensa y adelantando que “está todo gravado”.