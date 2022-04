Modificarán viales del parque eólico dubrés por las mámoas

Capital Energy ha salido al paso de las acusaciones de los colectivos ecologistas y vecinales ante las afectaciones del parque eólico de Vilartoxo, en Val do Dubra. Y, por lo de pronto, garantiza que protegerán tanto el grabado rupestre (que, aseguran, identificaron sus técnicos) como varias de las medorras locales.

De esta forma, desde la compañía energética apuntan que el petroglifo Gavis “fue, de hecho, descubierto por Capital Energy en el marco de las intensivas prospecciones que realizamos para el desarrollo de este proyecto eólico”. Recuerdan, además, que se trata del primero que se encuentra en este municipio. “Es también importante señalar que no estaría afectado por la construcción del parque, porque utilizaríamos un vial ya existente y situado a treinta metros de este grabado rupestre”, aportan.

En cuanto a las mámoas, reconocen que las de Monte da Medorra y Porto Rabeiro sí se verían afectadas por un vial. “No obstante, estamos rediseñando el layout –diseño– del proyecto y realizando modificaciones, tales como la eliminación del vial y la zanja entre la torre de parque y el aerogenerador número 4 para evitar la afección a estos elementos patrimoniales”. Además, se replantearán “el resto de los viales existentes susceptibles de ser modificados y que se llevarán a cabo en el lado contrario a los elementos patrimoniales”.

Esta infraestructura para el aprovechamiento de la energía eólica se ubicará en los concellos de Val do Dubra y A Baña, y desde Capital subrayan que su construcción implicará una inversión de 21,5 millones de euros. Con una potencia instalada de 27 megavatios (MW), distribuida en seis molinos de viento de 4,5 MW, será capaz de producir 85.000 megavatios hora (MWh) anuales, suficientes para abastecer a más de 35.000 hogares. Vilartoxo evitará, además, la emisión a la atmósfera de unas 34.000 toneladas de CO 2 cada año.

Hay que recordar que los lugareños, agrupados en la asociación Vento Libre, presentaron hace dos semanas 2.300 firmas criticando que la construcción del parque entre Dubra y Barcala afecta a inmuebles de la zona y al patrimonio natural e histórico. Entre otros argumentos, también creen que generará malestar entre los habitantes del entorno por el ruido de loos aerogeneradores, “que afectará as súas vidas e mesmo co perigo para as vinte fontes que dan de beber a unha parroquia que non conta con abastecemento municipal”.

En cuanto a las mámoas, apuntan a que media docena están en sus proximidades.