Monitoras de Os Tilos denuncian su despido irregular

El comedor del colegio de Os Tilos inicia el curso este año con nueva empresa gestora y un conflicto laboral. Dos monitoras han sido despedidas apenas ocho días después de que Promotora Hostelería Galega se hiciera cargo del comedor en este centro público, que ha pasado este curso, por primera vez, a manos de la Xunta. Las afectadas ven irregular su despido y lo vinculan a una discusión con la responsable de la empresa, Angélica Blanco, por el tono irrespetuoso con el que ésta se dirigía a las trabajadoras. Blanco, por su parte, dice que las trabajadoras no han superado el periodo de pruebas.

“Nosotros gestionamos el servicio desde este mes después de haber ganado un concurso público de la Xunta, antes el comedor lo llevaba el ANPA. Estas monitoras no sé de donde proceden. Se les despidió la semana pasada por no haber superado el periodo de pruebas, esa es la razón. Nosotros elegimos a nuestros trabajadores”, explica la responsable de Promotora Hostelería Galega, que no supo precisar cuál era el periodo de pruebas.

Lo cierto es que los hechos se producen tras un año en el que el colegio de Os Tilos estuvo sin servicio por la pandemia, aunque el Concello creó una prestación de conciliación para poder cubrir las necesidades de los padres. Este servicio pasó a una empresa cuando se retomó el comedor, en mayo y junio, que fue la que contrató a las monitoras hoy despedidas. Este curso el comedor pasó a manos de la Consellería de Educación, que sacó a concurso el servicio y subrogó el contrato. Desde la Xunta, que desconoce el conflicto, aseguran que se hace un seguimiento de las empresas que llevan los comedores.

Y es que las monitoras despedidas denuncian varias irregularidades. El conflicto se produjo el día 16 de septiembre, siete días después de empezar a trabajar, el 9, y tan sólo uno después de recibir el contrato, el 15, por lo que indican que no conocían los horarios. También es por el contrato por el que se enteran que había sido subrogado.

La discusión se produce “por una discrepancia con la jefa de la empresa, hubo un percance; comenzó a gritarnos de manera desmesurada delante de niños, padres y resto del personal allí presente. Fue por distintas discrepancias a la hora de servir la comida, como podían ser la escasa cantidad, el uso de vasos de plástico desechable (que está prohibido) o la falta de cubiertos y de lista de alérgenos...”, dicen las monitoras.

“El viernes 17 es cuando la jefa de la empresa, nos comunica el despido inmediato, efectivo ese mismo día, y nos dice que por estar en periodo de prueba no nos corresponde indemnización. Además de no cumplir la subrogación, nos retira una indemnización que nos pertenece, ya que el periodo de prueba finalizo en junio”, aseguraban.