Monumentos galegos a escala nas salas do pazo das Torres do Allo

As Torres do Allo (Zas) acollen desde este venres a exposición Galicia con Exín Castillos, organizada polo Concello zaense e a Deputación da Coruña. Exin Castillos, foi un xoguete de enorme fama na década de 1980 co que calquera neno e nena podía construír o seu propio castelo medieval ou mesmo un pobo do afastado oeste.

En 2015, os membros da asociación Exin Castillos & West, Fran Guerra, Santiago Franco, Luís Arias, Marcos Oliveira e Xurxo Barcala recuperaron a súa afección e dedicáronse a recrear os monumentos máis recoñecidos da cultura galega cos mesmos xoguetes.

Quenes visiten a mostra Galicia con Exin Castillos atoparán castelos como o de Pambre (Palas de Rei - Lugo) ou o de Sobroso (Mondariz - Pontevedra); pazos como o de Meirás (Sada-A Coruña), o faro de Fisterra ou a Torre de Hércules (A Coruña) e ata a Catedral de Santiago entre outras moitas maquetas expostas por todo o pazo máis antigo de Galicia. Na mostra tamén pode verse o Castelo Fantasía, unha enorme maqueta que Fran Guerra comezou a construír dende moi cativo e onde os pequenos e pequenas deberán atopar as figuras agochadas.

O acto inaugural da exposición estivo presidido polo alcalde de Zas, Manuel Muíño. A iniciativa conta coa colaboración da Deputación da Coruña, a través do seu departamento de Contratación e Patrimonio, que preside Xosé Lois Penas, e do Concello zaense.

A mostra poderá visitarse todos os sábados, domingos e festivos en horario de apertura do pazo das Torres do Allo, de 11.00 h a 19.00 horas. Ademais, durante a Semana Santa este horario ampliarase ata ás 20.00 horas e as Torres abrirán ao público todos os días entre o 9 e 17 de abril. A entrada é de balde.

A colección de monumentos galegos ten como escenario as salas do conxunto arquitectónico das Torres do Allo, considerado un dos primeiros pazos de Galicia. A súa construción remóntase máis de cinco séculos atrás. Cincocentos anos de historia dos que son testemuña as pedras que aínda hoxe en día sosteñen unha das casas señoriais galegas máis fermosas. Nos seus inicios era máis que un edificio, pois constituía en si mesmo unha organización social que articulaba a toda a comunidade. Armónicamente integrado no rural, o pazo tiña asociados foros e cotos que eran traballados por parte do campesiñado local.