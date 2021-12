Motos, bicis y equipos de comunicaciones para Protección Civil

Falamos dun colectivo sen ánimo de lucro e con gañas de regalarlle o seu tempo á cidadanía. As agrupacións locais de Protección Civil foron, son e serán imprescindíbeis, tanto para controlar grandes eventos como para botar unha man nos sucesos que, desgraciadamente, son máis habituais do que podemos pensar. E xustamente pola súa condición de axudar aos demais desinteresadamente, merecen o maior dos respectos e, por suposto, medios pra gañar en comodidade e eficacia no desenvolvemento do seu labor. Con todos estes datos, semella cousa de tolos que aínda existan concellos que non conten cunha destas agrupacións, máis que nada porque cando están ante un deses foros multitudinarios ou emerxencias, deben de vir doutro municipio. E o caso é que aínda así, o fan. Sempre están.