Muíños, unha entidade nacida en corentena para difundir Boqueixón

Naceu no ano 2020, en plena corentena decretada polo Goberno central trala explosión da covid, pero soubo afrontar o reto e poñer en marcha actividades a través do único vinculo co exterior entón, as redes sociais. Trátase da Asociación Muíños, fundada por catro mozos e mozas de Boqueixón, entre eles a súa presidenta, Sofía Pérez, que foi capaz de sacar adiante nese período dous proxectos: unha Iniciativa Xove de ámbito autonómico e unha participación no programa Erasmus+.

Tras a aprobación de ambos programas, no mes de xullo de 2020 puxeron en marcha a Iniciativa Xovepara rematar xa en outubro de este ano 2021. A primeira liña de actuación consistiu nun Campus Medioambiental cun grupo burbulla de dez mozos e mozas de 12 a 14 anos, onde traballaron multitude de temas, entre eles a reciclaxe, xestión de residuos sólidos urbanos ou a creación de material didáctico, coma xogos de mesa, para futuros obradoiros.

POSTA EN VALOR. “Agora ben, o máis importante que realizamos foi a posta en valor dos recunchos máis bonitos do noso Concello que non todo o mundo os coñece, exprimindo deste xeito os recursos naturais fermosos de Boqueixón, e poñendo en valor 3 empresas que teñen como primeira orde o desenvolvemento sostible”, explican desde a entidade.

A iniciativa estendeuse ata outubro, dado que no mes de setembro iniciaron as outras dúas partes do proxecto. Unha delas, un concurso de fotografía onde a participación consistía nunha foto dun recuncho de Boqueixón e un pé de foto indicando por que é especial para o autor ese lugar.

Neste concurso entregaron tres premios dunha noite nas cabanas María Manuela; outros dous de unha cea para duas persoas no restaurante O Balado e un premio dun lote de produtos da queixería Bo-Queixo, todas elas as empresas as que puxeron en valor.

COMPOSTAXE. A última liña de traballo consistiu na formación dun grupo de voluntariado sobre o mundo da compostaxe e tras a elaboración dun tríptico, explicativo asistimos ás feiras locais e informando aos viandantes en que consiste a compostaxe, como levala a cabo e informando da campaña activa do Concello, que cede composteiros a quen os precise.

Por outra banda no mes de agosto, na primeira quincena tivo lugar a execución do proxecto enmarcado no programa Erasmus+ “onde trouxemos a Boqueixón participantes europeos para esta actividade. Viñeron seis participantes de cada país, Italia, Grecia, Hungría, Lituania e Portugal”, explican.

Engaden que “convivimos na residencia da Escola Agraria de Quián en Boqueixón e tivemos unha semana de actividades traballando o enoturismo, desenvolvemento sostible, patrimonio... todo orientado cara o Camiño de Santiago”, relatan desde la asociación Muíños.

CONTRATEMpo. Desde a asociación contan que o maior contratempo que apretou á organización contra as cordas foi que a realización da actividade coincidiu xusto co pico dunha das olas máis altas do coronavirus con mais de 1.500 contaxios cada día.

Pese a isto, aseguran que o intercambio continuou en pé sen ningún tipo de problema, pero sempre seguindo as medidas que esixían as autoridades sanitarias. Por exemplo, levouse a cabo un control con periodicidade de test aleatorio a grupos burbulla que formamos para as comidas co fin de evitar contaxios entre os participantes.