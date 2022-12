Muros-Noia terá 2 millóns para subir a aposta en turismo sostible

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou o traballo levado a cabo polos concellos da Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría de Muros-Noia para contribuír a facer que Galicia sexa un destino máis sostible e competitivo, no marco da visita ao miradoiro do monte da Muralla (ubicado entre Rianxo e Lousame), que foi beneficiario dunha das actuacións do Plan de Sostibilidade Turística en Destino.

Nava Castro, que estivo acompañada polas alcaldesas de Lousame, Teresa Villaverde, e de Muros, Inés Monteagudo, e dos alcaldes de Porto do Son (Luis Oujo), Noia (Santiago Freire) e Outes (Manuel González), indicou que o plan ten como obxectivo facer un destino sostible e competitivo potenciando recursos da zona e fomentando novos produtos que axuden a desestacionalizar e diferenciar a oferta turística centrados na gastronomía e o turismo activo, aproveitando tamén as condicións da ría de Muros-Noia para a práctica deportiva.

Este proxecto, para o que se destinan dous millóns de euros, engloba, entre outras actuacións, ademais das melloras no miradoiro do monte da Muralla, o reforzo da senda litoral da ría de Muros-Noia, coa apertura de novos treitos transitables a pé e en bicicleta, así como zonas de autocaravanas e bicicletas.

Potenciaranse tamén o itinerario cultural a Santiago de Compostela, a apertura de treitos históricos en desuso, a mellora de núcleos urbanos non litorais no itinerario (A Serra) e a posta en valor e a sinalización de recursos, entre elas as minas de San Finx.

O obxectivo é implementar actuacións de impulso da sustentabilidade na súa tripla vertente (ambiental, socioeconómica e territorial) a fin de beneficiar tanto aos ditos destinos turísticos como aos axentes sociais e aos operadores privados do sector.

Precisamente a posta en valor do miradoiro da Muralla, realizada hai case tres anos, é un bo exemplo dos obxectivos do Plan de Sostibilidade Turística en Destino. Cofinanciouna Agader cunha aportación de corenta mil euros€e completouse con achegas dos concellos de Lousame e Rianxo e das comunidades veciñais e de montes dos núcleos de Aldarís, Campelo, Vilar e Cerqueiras.

A instalación ubícase nun lugar do Barbanza no que se abrazan catro concellos e dende o que case é posible divisar a costa portuguesa. Presidindo un abismo, a 678 metros de altitude, álzase maxestoso e desafiante o miradoiro no punto máis alto e setentrional de Rianxo.

vistas de 360 graos. Dita instalación ofrece unha espectacular panorámica de 360 graos. Construíuse nunha contorna natural protexida e con materiais que respectan as condicións ambientais. En días claros é posible observar a totalidade da ría de Arousa, tanto a costa norte (Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira) como a sur (Vilagarcía de Arousa, A Illa de Arousa...), a ría de Muros-Noia (Noia, Muros, Monte Louro...), Santiago de Compostela, a ría de Pontevedra e preto de Meirama.

En días excepcionalmente claros é posible divisar incluso as torres da Catedral de Santiago de Compostela e as Illas Cíes, na bocana da ría de Vigo, e aínda máis aló, ata preto da costa portuguesa.

rutas de sendeirismo. Na contorna pódense atopar bosques de árbores tupidos, ademais de multitude de animais en liberdade: cabalos, vacas e cabras. Alí converxen ademais varios roteiros de sendeirismo, e a zona é moi transitada polos ciclistas.

