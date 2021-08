Muxía duplica o esforzo pola nova escola infantil

O goberno local do Concello de Muxía aposta en firme pola futura gardaría e impulsará un proxecto máis ambicioso que o que se plantexaba nun inicio. Os traballos contarán cun orzamento de 110.000 euros, o dobre que inicialmente, e consistirán nunha reforma integral deste espazo, tanto en interiores como no exterior. Despois das reunións mantidas por parte do goberno local co xerente do Consorcio, Perfecto Rodríguez, -institución ca que hai “total sintonía”, en verbas do alcalde, Iago Toba-, acordouse que o Concello porá a disposición un novo local e o financiamento para levar a cabo as obras de rehabilitación mentres que o Consorcio incorporará a escola infantil á súa rede de centros e encargarase de dotala de persoal e equipamentos.

Dende o goberno local din que sempre foron conscientes da necesidade urxente de ter unhas novas instalacións polo que está enfocando o proxecto a un espazo xa existente que habería que reformular totalmente. O proxecto estará ao dispor da veciñanza no Edificio de Servizos.Múltiples para que todas as persoas que así o desexen poidan consultar os planos. Será posible facelo de 16.00 a 20:00 horas.

Onte, o equipo de goberno visitou o emprazamento que se pretende acondicionar para ver os planos e seguir avanzando na consecución de tal fin. A nova escola infantil contaría con dúas salas, baños adaptados, vestiarios para o persoal, oficinas, zona de catering, espazos de lavandería, zona de entrada e almacén de carros, zona exterior de xogos e descanso e incluso espazo cuberto de xogo e actividades.

O alcalde agarda que “os grupos da oposición non cometan o mesmo erro que no pasado e escoiten o sentir do pobo. É unha infraestrutura imprescindible para o noso municipio e non podemos agardar máis a que sexa unha realidade”.