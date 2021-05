Muxía salva el Plan Único gracias al diálogo entre gobierno y oposición

Muxía sí se beneficiará de los más de 500.000 euros del Plan Único de la Diputación de A Coruña, tras alcanzarse un consenso entre el gobierno local (PSOE, 3 ediles), PP (3 concejales) y BNG (1), después de que en el último pleno, la oposición en bloque, dejase sin efecto la aprobación inicial de los proyectos, al rechazar una modificación de los mismos. Por su parte, los cuatro ediles no adscritos (exsocialistas) dejaron en el aire cual será el signo de su voto en el pleno que se celebrará el próximo lunes.

El alcalde, Iago Toba, expresó su “satisfacción porque os veciños non perderán nin un euro para obras e servizos”. Su ejecutivo se comprometió además a consensuar los planes futuros con los grupos de la oposición. El próximo será el Plan Adicional y, según el regidor, “xa nos imos poñer a traballar nel”.

Ante la imposibilidad, por falta de tiempo y de medios, de realizar cambios en los proyectos porpuestos por el gobierno local para la actual convocatoria, a propuesta del portavoz del BNG, Carlos Fernández, llegaron al acuerdo de negociar las obras y servicios que se incluirán en los planes provinciales que deberán aprobarse en los dos años de legislatura.

Sandra Vilela, portavoz del PP, valora positivamente el acuerdo y asegura que “aínda que temos as nosas reservas, como xa dixeramos, se había diálogo por nós Muxía non ía quedar sen eses fondos”. Señala que su partido demostró “unha vez máis, responsablidade, como tamén o fixemos cando dixemos non, pois a situación esixía un golpe na mesa para que o alcalde se dese conta de que tiña que negociar coa oposición”.

Más allá de haber salvado el Plan Único y de que se abran vías para el diálogo de cara al futuro, la edil popular valora muy positivamente “o compromiso acadado para rebaixar o nivel de crispación, demagoxias e insultos”.

El alcalde confía también en que sea así “pois o obxectivo ten que ser defender os intereses da veciñanza”.