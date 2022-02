Muxía salvará o POS tras un acordo que contenta ao goberno e á oposición

Dúas semanas despois, goberno e oposición de Muxía pecharon un acordo para salvar o Plan de Obras e Servizos (POS) que fora rexeitado polos concelleiros do PP (3) e non adscritos (3) o pasado día 9. O alcalde, Iago Toba (PSOE, 3 edís), pedira entón aos opositores que presentasen un plan alternativo e así o fixeron pero, ante a falta de tempo para poder redactar os proxectos e preparar toda a documentación, finalmente os populares, coa súa abstención, facilitarán que se aprobe a proposta inicial.

Eso sí, a cambio de que no Plan Adicional se inclúan o resto do proxectos que eles solicitaban no plan alternativo. A portavoz do PP, Sandra Vilela, asegura que “unha vez máis o PP é a solución aos problemas que crea un alcalde que esquece que goberna sen maioría e que se nega a falar coa oposición para sacar adiante os proxectos que afectan ao día a día do Concello”.

A edil popular di que “os veciños de Muxía merécense que o seu alcalde lles diga os motivos de por que non se senta a falar coa oposición e por que trata de chantaxear ao resto de partidos, a pesares de que a súa postura poida prexudicar ao futuro local”.

Considera que a esta situación chegouse pola “incapacidade” do goberno local. “Pedíunos que presentásemos unha alternativa e fixémola a pesares de ter só 13 horas, e despois resulta que non é capaz de xestionala”.

Pola súa banda, o alcalde, Iago Toba, asegura que “estamos contentos porque, a pesar do esforzo extra que tivemos que facer, sabemos que este plan de obras é o que Muxía necesita e é unha tranquilidade enorme que finalmente saída adiante”.

Sinala ademais que “ao final demostrouse, unha vez máis, que o único que pretendeu a oposición durante este tempo foi enturbar e bloquear as melloras que Muxía necesita para progresar. Tras semanas de loita e moito traballo por parte deste grupo de goberno, ao final volvemos ao punto de partida para aprobar o noso POS”.

Despois do acordo acadado, no Plan de Obras e Servizos 2022 que financia a Deputación da Coruña incluiranse as melloras de camiños interiores en Frixe, Figueroa, Martineto, Buiturón e Bardullas, así como os de Frixe, onde tamén se acometerá o saneamento.

E con cargo ao Plan Adicional financiarase o acondicionamento da depuradora de Quintáns, a pista de Armear a Labexo e a mellora das estradas de Agreiras a Castelos, de Moraime a Oruxo e a de Caberta. Deste xeito, segundo a portavoz do PP, Sandra Vilela, “nun principio nós propoñíamos catro obras e agora vanse executar sete”.

A configuración definitiva quedará ratificada, se nada se torce, o mércores, día 23, a partir das 20.00 horas, nun pleno extraordinario para aprobar os proxectos dos referidos plans provinciais.