Nadal máxico en Noia

O Concello de Noia está inmerso nas festas do Nadal, poñendo a dipor dos veciños todo a necesario para que estas datas sexan máxicas e inesquecibles. Así, dende principios de mes, engalanouse a vila de forma especial, enchendo o casco histórico de luces e variados e chamativos elementos decorativos. E, como novidade, este ano o Concello colocou unha pista de pump track, que está situada na praza de O Tapal, onde permanecerá ata despois de Reis.

Xa a mediados de mes, representantes municipais e da Asociación Noia Histórica presentaban a campaña Noia, preto de ti, centrada na decoración e animación de rúas.

Ademais, haberá un sorteo de 3.000 euros (quince vales de 200 euros) en vales de compra para incentivar as ventas e o comercio local da vila e no que, segundo indicaron dende a patronal, bateuse un récord de participación con sesenta comercios adheridos.

Así, Noia está a vivir un Nadal con diferentes actividades e para todos os públicos como un concurso de escaparates con 28 participantes; música nas rúas do casco histórico a través da megafonía; tren infantil os días 3 e 4 de xaneiro; un trineo photocall na praza do Curro; os cativos recibiron a visita de Papá Noel o día de Noiteboa e, como novidade este ano, o 4 de xaneiro poderá verse o conto teatralizado O reino de Noia polas rúas da vila, que correrá a cargo do artista noiés Serafín Marcos.

A maiores, como vén sendo tradición, abriron ao público o Belén animado de corenta metros cadrados que está ubicado na igrexa de Santa María a Nova. Todas as persoas interesadas poderán visitar o nacemento de luns a sábado en horario de 10.30 a 13.30 horas e de 16.00 a 20.00 horas e os domingos só en horario de mañá, entre as 11.00 e as 14.00 horas.

Neste Nadal, os noieses e noiesas tamén amosaron a súa cara máis solidaria. Así, no marco da programación cultural, programaron no Coliseo Noela o ballet familiar El Cascanueces, que correu a cargo da escola de danza local Oitos. O custo da entrada, 3 euros, foi a beneficio de Cáritas e da Cruz Vermella de Noia. Levouse a cabo durante dúas xornadas completando o aforo en ambas.

Neste sentido, os veciños pecharán o ano este sábado correndo a carreira San Silvestre 2022, unha edición que volve amosar o seu lado máis solidario pois todo o recaudado irá destinado en beneficio de Cáritas Diocesana de Noia. O grupo de goberno levou a cabo o pasado mércores a reunión de organización e seguridade desta proba non competitiva de 3 quilómetros e da que non será preciso realizar inscrición previa. Así, as persoas que desexen participar tan só deberán facer entrega dalgún producto de alimentación básico ou alimento típico de Nadal como donativo a Cáritas Noia. A entrega poderá realizarse o propio día da carreira na porta do Concello.

Por último, dende a administración local trataron de facilitar a conciliación familiar durante as vacacións, garantindo o lecer infantil co Campamento de Nadal, que deu comezo o 23 de decembro e no que participan máis de 70 nenos da vila. Ademais, contan cunha gran oferta cultural dirixida ao público infantil. Máis información no Facebook Cultura, Concello de Noia.

O alcalde e a Corporación deséxalles aos veciños e veciñas que “teñan unha boa entrada do aninovo” e agardan que estean a gozar das diferentes actividades programadas.