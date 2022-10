Negreira tendrá un Paseo Solidario no Camiño que preludia la huella de Arzak

Negreira está de enhorabuena: por un lado, acaba de nombrar a Juan Mari Arzak Hóspede de Honra, título que recogió su hija Elena. Y por otro, contará con un Paseo das Estrelas Solidarias no Camiño que recibirá a los peregrinos al más puro estilo Hollywood por el centro de la villa, y que anticipaba una escultura reproduciendo en bronce la mano de este chef, y otras dos con las de los hermanos Rial, de Casa Barqueiro, impulsores del evento.

Comenzando por el nombramiento del chef donostiarra, fue el salón de plenos el marco escogido para dejar constancia de que uno de los mejores cocineros del mundo no sólo tiene claro que “conocí Negreira con los hermanos Rial”, sino que “desde un primer momento me enamoré de este lugar maravilloso”, difundía a través de un vídeo que sorprendió hasta a su propia hija. Elena, precisamente, hizo hincapié en que la capital barcalesa –donde Arzak tiene un piso y llegó a abrir un local– “es de los pocos sitios a los que mi padre volvió con asiduidad”, encandilado tanto por sus gentes como los paisajes y gastronomía, tal como aseguró varias veces a este diario. “Negreira es mágica”, continuaba la también reputada cocinera, explicando que les dejó boquiabiertos como todo el pueblo “se volcó con el evento” de las Estrelas Solidarias no Camiño, que cada temporada trae a una constelación de estrellas michelín hasta los lindes nicrarienses.

En el acto, que fue introducido por el historiador local Amancio Liñares, también tomó la palabra el regidor Ángel Leis, quien agradecía la presencia de Cecilia Pereira, comisaria del Xacobeo –acudieron igualmente el chef Manuel Costiña e Igor Zalacaín, entre otros– y subrayaba que “Juan Mari Arzak non necesita presentación, pero sí o noso agradecemento por levar o nome do noso pobo por todo o mundo, por recomendar aos máis prestixiosos chefs os nosos productos, a nosa materia prima”, apuntalando su papel como el mejor embajador para Negreira.

Pero aún hubo más sorpresas: la comitiva casi al completo se desplazó al restaurante Casa Barqueiro para presentar un proyecto, Paseo das Estrelas solidarias no Camiño, en la avenida de Santiago en el que los viajeros ilustres dejarán su huella y que se inauguraba con los bronces de las manos de Arzak y los hermanos Rogelio y Francisco Rial, obra del escultor Óscar Aldonza y Columba, a cargo de Concello y Xacobeo.