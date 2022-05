Ni más, ni menos: once playas de la comarca renuevan su sello azul

“Escollemos pedir Bandeira Azul para Coroso porque é unha das praias urbanas máis coñecidas e visitadas de Galicia, moi ben comunicada a través da autovía do Barbanza. A razón de que non a pedíramos para outros areais débese ás altas esixencias demandadas para exhibir o distintivo, sobre todo no que ten que ver co servizo de salvamento e socorrismo e dadas as dificultades que temos os concellos nos últimos veráns para cubrir prazas”, dijo el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz.