Ni menas ni ninis: jóvenes tutelados de familias sin medios buscan un futuro

La idea es meridiana: “Os mozos e mozas tutelados non son máis conflitivos que outros nin máis problemáticos, simplemente non contaron cun fogar seguro no que vivir e medrar”. Y con esta premisa nace Non nos xulgues, la campaña a través de la que la ONG Igaxes busca erradicar el estigma al que en muchas ocasiones se ven sometidos los jóvenes que viven tutelados amparados por profesionales socio educativos.

Precisamente, el Concello de Ames, a través de la concejalía de Benestar Social, colabora con dicha entidad en la puesta en marcha de varios programas de educación familiar y de los servicios socio comunitarios básicos, además de programarse charlas en los institutos locales.

Igaxes es la organización responsable de desarrollar el programa Mentor, que acompaña a los chavales tutelados en su camino hacia vida independiente. Al hilo, la campaña Non nos xulgues veía la luz con la intención de acabar con los perjuicios sociales que afectan a los más de mil niños que residen en los centros de protección de Galicia, porque carecen del respaldo de un núcleo familiar.

“Unha boa parte da sociedade pensa que fixeron algo malo e mira para eles coa reticencia de quen está diante dun delincuente ou de alguén que lles pode facer mal”, reseña la edil de Benestar Social, Luísa Feijóo. También manifiesta su convencimiento de que esta es una campaña absolutamente necesaria. incidiendo en las actividades que periódicamente acomete su departamento en colaboración con Igaxes: “Desde hai tempo esta ONG colabora con nós a través de distintos programas; precisamente agora estamos estreitando a colaboración coa preparación de dous programas de competencias familiares: un para familias con nenos e nenas de entre 7 e 11 anos e outro para familias que teñen mozos e mozas de 12 a 16 anos; ademais traballamos con eles o programa de ocio Escola de Tardes para mozos/as de entre 14 e 18 anos, un programa de ocio saudable onde se crean espazos de seguridade e se realizan actividades ao redor da arte urbana”, aportaba la edil amiense.

En la campaña nonnosxulgues.gal,algunos de los jóvenes que viven en tal situación narran sus propias experiencias con la única voluntad de compartir su realidad, pero también derriban prejuicios. En las redes, la voz de estas personas se divulga a través del hashtag #NonNOsXulgues. Y tanto los chavales implicados como Igaxes y la concejalía de Ames animan a la ciudadanía a compartir este mensaje para que acabar con el estigma se convierta en una misión colectiva.

CIENTOS. Cada año, cientos de adolescentes salen del sistema público de protección en Galicia. Dan el salto a la vida adulta a los 19 años de media, diez menos que el resto de la juventud. Con su iniciativa, Igaxes quiere hacer llegar a la ciudadanía la realidad en boca de protagonistas como Monse, Diógenes y Francesca quienes cuentan su propia historia y abren las puertas del piso en el que viven. Igaxes es desde 2005 la organización responsable de desarrollar el programa Mentor, financiado por el Fondo Social Europeo y la Xunta de Galicia, que acompaña a la juventud tutelada en su camino hacia la vida independiente. Estas chicas y chicos pueden permanecer en las viviendas Mentor hasta los 21 años –incluso hasta los 25 si es preciso–, pero su edad media de emancipación son los 19.

Y en esas viviendas tuteladas, siempre bajo el apoyo de profesionales socioeducativos, estos jóvenes usuarios se preparan para la vida adulta. Es un proceso contra el reloj, porque cuando sean mayores de edad tendrán que dar el salto a la vida adulta sin apenas red de apoyo, y carecen de una familia con la volver, de ahí la importancia de primar su integración laboral.