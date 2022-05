Noia abrió el reformado parque de Monte do Bolo

Después de un tiempo de inutilidad, el pasado lunes el Ayuntamiento de Noia abrió de nuevo las puertas del parque de Monte do Bolo. El área recreativa, situada en San Lázaro y a escasos metros del casco histórico de la villa, fue objeto de diversas actuaciones de mejora.

“Habilitouse unha caseta con aseos e dependencias para facer determinadas actividades; aínda que é un sitio cunha orografía complicada fixéronse unha serie de traballos para mellorar a accesibilidade; reparáronse os muros; colocouse unha nova alambrada para marcar o límite entre as dúas propiedades e vallas de madeira para evitar caídas e tamén un muro exterior de cantería na entrada posterior que se completará con actuacións futuras”, explicó el alcalde Santiago Freire . Todo con el ánimo “de facer un lugar acolledor que poida utilizarse para lecer dunha forma ordenada”.

Entre los trabajos pendientes en Monte do Bolo queda, según destacó el regidor, la creación de unos microjardines con los que cubrirán de color este parque. La idea es que, en el marco de la campaña Noia Florece, “o Monte do Bolo sexa un lugar que se poida decorar a nivel floral e integrar dentro desas visitas ou percorridos que se fagan para promocionar o comercio local”, e incluso “organizar determinadas actividades alí e algunha romería”, avanzó.

Recordar que este parque se cerró al público para acometer las obras, pero también como consecuencia de los ataques vandálicos sufridos. Por ello, la administración local ha optado por vallar todo el perímetro, además de limitar el acceso.

“Era un parque no que antes non estaba acotada a entrada; agora ten un portal na entrada superior e outro na inferior. O que se pretende é telo aberto dende as 9.00 ata as 22.00 horas, e partir desa hora se pecharía de noite para evitar un mal uso e destrozos”, indicó al respecto el mandatario municipal.

Para poner en valor el Monte do Bolo el Ayuntamiento de Noia contó con el apoyo de Turismo de la Xunta; también ejecutaron una serie de actuaciones los alumnos-trabajadores del obradoiro de empleo. La inversión total ronda los 120.000 euros.