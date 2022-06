Noia acogerá un campus de verano con ocho formaciones

Por primera vez, la localidad noiesa acogerá este verano el Campus do emprendemento e do saber de Noia, en el que se llevarán a cabo ocho cursos de diferentes áreas en las que participarán reconocidos profesionales. “Van a acompañarnos durante tres meses que realmente van colocar a Noia como referente do emprendemento e sobre todo do saber, do coñecemento”, afirmó el especialista en psicología y deporte y profesor de la Universidad de Vigo, Joaquín Dosil, durante el acto de presentación de la iniciativa.

Presidió el acto, que se celebró este miércoles en el edificio Casino, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, quien estuvo acompañado por el director del campus, el doctor Agustín Dosil, el alcalde de Noia, Santiago Freire, y varios concejales del Concello noiés.

La actividad engloba ocho formaciones que arrancarán este mismo mes, los días 28, 29 y 30, de la mano de Joaquín Dosil, que tratará el deporte y la salud mental. Le seguirán tres cursos en el mes de julio: Neurociencia, educación e desenvolvemento, Saúde dixital e ciberseguridade y 40 anos de autonomía. Para agosto se fijaron: Noia, a horta da ría, Envellecemento activo, Criminalística forense. Como actúan os CSI? Ya en septiembre cerrará el campus una formación que lleva por título O legado Xacobeo na Ría da Estrela: o Portus Apostoli e o Camiño de Santiago, que correrá a cargo de Concha Allut, técnica de Cultura del Concello de Noia.

El secretario xeral de Política Lingüística resaltó durante su intervención la ambición del programa del campus y la cantidad de temáticas que incluye. “O que teñen que ver uns cos outros, é que son todos temas de actualidade, que interesan á xente, e enfocados a colectivos distintos”, señaló Valentín García, quien habló de las sinergías de Noia con la Academia Xacobea.

La iniciativa está organizada por el Concello y la Fundación para o Desenvolvemento Humano e Social de Galicia (Fundehsga), y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. Destacar que las personas admitidas serán automáticamente beneficiarias de una bolsa que cubrirá el 100 % del precio de la matrícula, hasta completar el aforo.

Por último, se proyectó el vídeo de presentación del campus de Noia, que pueden consultar en la página web de Fundehsga (fundehsga.com).