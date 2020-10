Noia aplica por terceira vez a dose do tratamento preventivo do picudo

Noia. O Concello de Noia, a través da Concellería de Parques e Xardíns, vén de aplicar a terceira das tres doses anuais do tratamento preventivo contra o picudo vermello ás árbores de titularidade municipal que permite que todas elas estean nun correcto estado sanitario. Procedeuse á aplicación do tratamento fitosanitario nas palmeiras da Alameda noiesa, nos Xardíns de Felipe de Castro, diante do instituto Virxe do Mar e do pavillón Agustín Mourís.

Uns traballos que comezaron no 2016 cunha campaña de información veciñal, para que os particulares coñeceran o problema, e cun tratamento fitosanitario que se bota dende entón tres veces ao ano. A aplicación do produto faise cunha varilla telescópica coa que “se ducha” á palmeira.

A concelleira de Parques e Xardíns, Ana García, explicou que se trata “dunhas árbores emblemáticas da vila” e que, grazas a este tratamento, o Concello consegue “evitar os efectos devastadores que o picudo está a causar noutros municipios” da comarca.

Ao respecto, a munícipe afirmou que “é moi importante manter o que temos” e avanzou que están barallando a posibilidade de acortar os períodos de aplicación entre cada dose e que continuarán con esta campaña nos vindeiros anos “para garantir a saúde das palmeiras”.

Por outra banda, a brigada de xardinería e medio ambiente do Concello de Noia aproveita estas semanas para continuar coas actuacións de mantemento en diversos lugares do municipio. Así, acometeron labores de limpeza e desbroce na zona de San Lázaro; tamén se levaron a cabo en Santa Cristina e nos arredores do cemiterio. m. t.