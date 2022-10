Noia, corazón del séptimo arte

Noia activó el proyector el pasado martes con motivo de la vigesimotercera edición de la Mostra de Curtas. Lo hacía rindiendo su particular homenaje a la persona que venía ejerciendo de maestro de ceremonias, el actor recientemente fallecido Pedro Brandariz, por su implicación con el festival noiés. Una ceremonia inaugural muy especial en la que se proyectaron trabajos inéditos del humorista y en la que, como no podía ser de otra manera, no faltaron las risas. Entre el público, la familia y compañeros del homenajeado: Touriñán, Miguel de Lira o Federico Pérez, entre otros muchos.

Así se daba en la localidad noiesa el pistoletazo de salida a esta nueva edición del certamen audiovisual, comenzando las proyecciones de los 70 trabajos que entran en concurso, los cuales fueron seleccionados entre cerca de 1.300 llegados desde diferentes puntos del planeta.

La programación se extenderá hasta el 22 de octubre. Este domingo, en las instalaciones del Liceo (13.00 horas), tendrá lugar un encuentro con los directores, productores y actores de las obras seleccionadas. En esta misma ubicación, a las 17.30 horas, se proyectará la película infantil Bella e o circo máxico. Ya por la noche, en el Coliseo Noela, seguirá la sección oficial.

A lo largo de la semana, en este mismo teatro, continuarán desarrollándose a primera hora de la mañana las proyecciones dirigidas a los escolares, tanto de la capital noiesa como de las zonas limítrofes, en el marco de la sección Curta Cativa. En estas jornadas asistirán alumnos del CEIP Alexandre Rodríguez Cadarso, el colegio María Assumpta, el Jaime Balmes y del Instituto Virxe do Mar. Y, el lunes y martes por la noche, seguirán los pases de los cortometrajes que concurrieron al certamen.

Para el miércoles 19 de octubre, en el Coliseo Noela a las 20.30 horas, se fijó la proyección de 7 luvas, dirigido por César Souto, y Alfonso Costa, dirigido por Luis Avilés y Nacho Icega, un trabajo sobre la obra del reconocido pintor noiés. Un día más tarde, a la misma hora y en el mismo lugar, será el turno de 8 lúas y el cortometraje Bombas de palenque.

El viernes día 21, en el mismo escenario, se presentarán los documentales El sexilio, dirigido por Eduardo Casanova, y Volver, con Borja Larrondo y Diego Sánchez al frente. Estas dos piezas audiovisuales resumen la iniciativa Hay Ganas de Orgullo de Pueblo y pretenden dar a conocer la realidad del sexilio; una situación para muchas personas LGTBIQ+, que se ven obligadas a abandonar su lugar de nacimiento por su identidad u orientación sexual. Pasarán por la alfombra roja el actor y director Eduardo Casanova y todos los protagonistas de esta campaña, que llegarán al municipio en la icónica carroza Sol.

El día 22 la cita audiovisual llegará a su fin. A mediodía, Larrondo y Sánchez hablarán en el Liceo sobre Orgullo de Pueblo desde el otro lado de la cámara. En esta misma ubicación, a las 17.30 h, se proyectará el filme infantil A todo tren. Ya a las 20.00 h arrancará la gran gala de premiación en el Coliseo, en la que el actor Iván Marcos recibirá el premio honorífico de la vigesimotercera edición de la Mostra de Curtas de Noia.