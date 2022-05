Noia crea zonas azules en el entorno del casco histórico para favorecer las compras

Si hace unos días el gobierno municipal presentaba la campaña Noia florece, con la que tratan de dinamizar el comercio local, ahora el pleno acaba de aprobar incialmente la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento de horario limitado, con la que pretende favorecer la rotación de los vehículos y, consecuentemente, a los negocios de la localidad noiesa.

La zona azul, que será gratuita, permitirá estacionar por un tiempo máximo de 90 minutos durante una franja horaria que abarca desde las 09.00 a las 15.00 horas, de lunes a viernes. “Era unha medida moi solicitada polo comercio e os establecementos de hostalería”, indicó el alcalde de Noia, Santiago Freire, quien explicó que buscan “que non se produzan estacionamentos continuados, xa que, en moitas ocasións, determinados usuarios que queren facer uso dos establecementos do casco histórico non poden facelo”.

Así, las zonas azules se situarán en los siguientes puntos: los malecones de Cadarso y Gasset, las calles Besteiros y Rosalía de Castro (margen derecho), la planta superior del parquin Xuíz Falcone (se reservarán 15 plazas para residentes del casco histórico) y un tramo señalizado en la rúa de Galicia.

“Non ten custo algún nin ánimo recadatorio; só un ánimo regulatorio do estacionamento”, afirmó el regidor.

Durante 30 días la ordenanza municipal se someterá a exposición pública para que los interesados puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse alegaciones, la normativa entrará en vigor automáticamente.

Por otra parte, el pleno aprobó, con los votos a favor del PP y el NOIA, el presupuesto municipal de 2022, que asciende a 12,8 millones de euros (crece algo más de 100.000 euros con respecto al del ejercicio anterior).

Para el capítulo de inversiones, el proyecto económico reserva 1,8 millones de euros. Con esta partida se ejecutarán actuaciones como la instalación de paneles solares para mejorar la eficiencia energética tanto en la estación de tratamiento de agua potable como en la depuradora de Noia (100.000 euros) u obras de mejora en el parque infantil ubicado en San Lázaro (90.000 euros). También contemplan invertir en la mejora de viales en la zona de Santa Cristina, O Obre y Boa, así como del saneamiento.

A mayores, se acometerán reformas en instalaciones deportivas que, fundamentalmente, van a estar vinculadas al pabellón Agustín Mourís, donde aumentarán el aforo, y al campo de fútbol de San Lázaro. “Tamén se contempla na piscina municipal unha actuación de máis de 200.000 euros en temas de climatización, mellora da bomba de calor e das instalacións, orientadas a aumentar a eficiencia enerxética”, apuntó Freire.

Además, el ejecutivo local prevé acondicionar dos miradores sobre la ría, uno en Bergondo y otro en Santa Cristina; mejorar la accesibilidad en la casa de la cultura con la colocación de un ascensor; y realizar varias obras en las dependencias municipales.

Resaltar que una parte importante del presupuesto se destina a gasto de personal (en torno a 5 millones) y que se incrementó significativamente la partida para el Servizo de Axuda no Fogar, con el objetivo de dar respuesta al incremento de la demanda.