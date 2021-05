Noia echa la vista al pasado en la Semana da Historia

“Noia é un sitio que ten a capacidade de facer a Semana da Historia todos os anos, o que di moito dun concello como o noso”. Así comenzó ayer la presentación de la décima edición de la iniciativa, que corrió a cargo del concejal de Cultura noiés, José Pérez Martínez, y del historiador Xerardo Agrafoxo.

Los lugareños tendrán ocasión de mirar hacia atrás y adentrarse en el pasado de la localidad gracias a una programación que se desenvolverá del día 8 al 15 de este mes en el teatro Coliseo Noela. Unas jornadas en las que tendrá cabida, además de la historia, el arte, la arqueología, la arquitectura, el audiovidual, el teatro o la danza.

“Esta é unha idea que naceu no ano 91 da man de Avilés de Taramancos. Logo el faleceu, ao ano seguinte, e un grupo de historiadores retomamos aquela aposta. Dende un principio cada Semana da Historia dedicámoslla a un personaxe. Empezamos por homenaxear a Avilés; logo a María Mariño cando lle adicaron o Día das Letras Galegas; despois a Pepe Agrelo; a Fabeiro e Pedro Fiaño... Pero na última edición, para non repetirnos, o que fixemos foi coller un momento da historia de Noia”, explicó Xerardo.

En 2019 se dedicó a Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago en el siglo XIV, y los logros conseguidos por el dominico para la villa noiesa, donde estuvo refugiado. Y, tras un año en blanco debido a la pandemia, en esta ocasión se centrarán en 1434. “É Ano Xacobeo e ademais dáse a circunstancia, curiosa, de que aínda que oficialmente dicían que comezara no século XII, pois no 1434 un arcebispo de Sevilla, López de Mendoza, consagrou a igrexa de San Martiño para celebrar o primeiro Ano Santo de Compostela”, indicó el historiador. Al respecto afirmó que “hai un baleiro que non se explica moi ben: como durante 300 anos non se convocou o Xacobeo cando debería haber polo menos 52”.

Ese misterio será el que centre las jornadas de esta edición, tituladas Era de 1434. Arrancarán el sábado 8 de mayo a las 19.00 horas con la presentación de la guía cultural Noia vila Xacobea. Los asistentes también harán un recorrido por la villa noiesa, de la mano de la guía Iria Camaaño Franco, profesora de la Facultad de Sociología de la UDC, y habrá una performance de la que se encargará el polifacético Serafín Marcos.

El lunes 10 será el propio Agrafoxo el que intente arrojar más luz sobre López de Mendoza y el primer Año Santo de Compostela. Mientras que, el día 11 de mayo, será Marta Cendón, profesora de Arte Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la USC, quien ofrezca una ponencia bajo el título Iconografía da portada principal da igrexa de San Martiño.

El miércoles 12, le tomará el relevo la soprano noiesa Esperanza Mara, quien interpretará varias cantigas medievales con las réplicas de los instrumentos del pórtico del mencionado templo de Noia. Ya el día 13, el cartel incluye una charla de la arqueóloga Manuela Pérez, que profundizará en la arqueología urbana de Noia en el siglo XV.

En la penúltima sesión, Rosana Guerra Pestonit, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la USC, disertará sobre la construcción de un templo medieval. La X Semana da Historia llegará a su fin el día 15 con un gran acto en el que destacará un espectáculo audiovisual en el que tomarán parte Suso Xogaina y su hija, Verónica Martínez, directora de la escuela de danza Oitos.

Las jornadas cuentan con la homologación de la Consellería de Educación. Debido a la situación sanitaria actual, todos los interesados en participar deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: programacionconcellodenoia@gmail.com.

“É un orgullo poder ter unha semana dedicada só á historia de Noia. Cada vez que se fai hai unha variación absoluta: que todos nos enriquecemos”, concluyó José Pérez.