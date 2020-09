Noia entrega as 400 axudas para a compra de libros e o comedor

Noia. O departamento municipal de Ensino de Noia entregará a partir de hoxe e ata o vindeiro día 28 as máis de catrocentas axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico e para o financiamento do servizo de comedor escolar para alumnos e alumnas de educación infantil e primaria durante o curso académico 2020-2021. Unhas bolsas para as que o Concello destina unha partida de 38.500 euros.

En canto a entrega, e co obxectivo de axilizar o proceso, será a persoa solicitante da mesma a encargada de acudir ao salón de plenos do consistorio durante os días 24, 25 e 28 de setembro, en horario de 10.00 a 13.00 horas. Para evitar aglomeracións, hoxe están chamadas as persoas cuxo fillo ou filla teña o primeiro apelido entre o A e o F (incluídos). Mentres que mañá será a quenda do G ao O e, o vindeiro luns, do P ao Z. E, para aqueles que non poidan acudir na data que lles corresponde, habilitarán un servizo de cita previa a partir da próxima semana.

requisitos. Lembrar que para poder acceder a estas achegas é preciso que todos os membros da unidade familiar estean empadroados no Concello de Noia cun mínimo de 6 meses de antigüidade, ter algún fillo ou filla matriculado nun curso de educación infantil ou primaria nun centro público ou concertado no termo municipal noiés para o curso 2020-2021 e non superar os ingresos brutos per cápita da unidade familiar o salario mínimo interprofesional (10.302,60 euros/ano). m. c.