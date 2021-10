Noia reduce cupos para combatir los bajos precios del bivalvo rey de la ría

El cabildo de la cofradía San Bartolomé de Noia se reunió este viernes para adoptar una serie de medidas con las que pretenden revalorizar la cotización del bivalvo rey de la ría noiesa.

La campaña marisquera, de la que viven alrededor de 1.500 profesionales, arrancó el pasado martes con una semana de retraso debido a la presencia de toxina. En las subastas celebradas en las lonjas de Testal y O Freixo en la primera jornada, el berberecho de primera calidad se pagó de máximo a 16,20 euros el kilo; el de segunda se cotizó a 7,52; el de tercera se vendió a 6,78 y el de cuarta a 6,14 euros. Unos precios inferiores a los esperados al tratarse de un producto de primera calidad que no lograron remontar en días posteriores, pues las conserveras todavía no están comprando.

El patrón mayor de la entidad marinera, Santiago Cruz Martínez, reconoce que “os niveis de toxina non axudaron, aínda que agora está baixa”. Pero a pesar de los últimos resultados, la cofradía continúa realizando análisis. “Este venres levouse unha mostra ao Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) e o domingo enviarase ao laboratorio privado”, afirmó Cruz.

Por todo, el pósito no ha tardado en reaccionar y solo tres días después de iniciarse la extracción en sus concesiones decidió reducir los cupos con la finalidad de que, al haber menos producto, se incrementen los precios.

Ahora “o produto vai para o mercado de fresco e 20 toneladas/día é moito”, apuntó el dirigente de la entidad. Así, según lo acordado, el lunes los productores de a flote saldrán a faenar de 11.00 a 12.00 horas y podrán extraer 8 kilos de berberecho; 5 kg de almeja japónica el 1º y 2º tripulante y 3 kg el 3º; otros tantos de almeja fina, mientras que de babosa el tope se mantuvo en 3 kg para todos los marineros.

Por su parte, los mariscadores de a pie se meterán en el agua para rastrear de 8.15 a 10.15 horas. Podrán llevar a tierra 5 kilos de berberecho, 5 kg de almeja japónica, otros tantos de fina y 3 de babosa.

“Aumentamos os topes de ameixa porque ten moi bos prezos e o do berberecho baixámolo”, comentó Santiago Cruz, quien adelantó que la nueva estrategia también conllevará un cambio de zona de trabajo: “o que estaba aberto agora pecharase, incluídas as zonas de terra. Estabamos na Misela e agora traballaremos dende as boias de O Cuncheiro cara ao río Tambre porque aí cóllese máis ameixa fina e xapónica”.

Confía en cosechar mejores resultados con estas medidas. “Hai que cambiar de sistema, xa o fixemos outros anos e foi eficaz”, concluyó.

contratiempos Conviene recordar que la cofradía marcó el inicio de campaña para el pasado 20 de septiembre, pero la marea roja y un cierre cautelar truncaron todos sus planes.

Finalmente, el Intecmar decretó el martes la apertura y, por consiguiente, la vuelta a los arenales de los productores, que confirmaron que hay mucho berberecho, y de calidad, y que la almeja escasea. Ahora tratan de activar unos precios que consideran bajos e inapropiados para un producto estrella como es el berberecho de Noia.