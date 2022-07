Noia renueva y actualiza las instalaciones educativas

Después de que el Concello de Noia realizase diferentes mejoras en el colegio Alexandre Rodríguez Cadarso, ubicado en A Barquiña, encaminadas a mejorar el cierre perimetral, corregir determinados problemas de filtraciones y humedades o demoler unas casetas en desuso ubicadas en el patio exterior del complejo, ahora se encuentra inmerso en la construcción del nuevo comedor escolar.

El alcalde de Noia, Santiago Freire, recordó que esta intervención se puso en marcha “en base ao que nos trasladaron dende a ANPA, que nos dicía que hai en torno a oitenta alumnos interesados en formar parte desa actividade do comedor escolar mediante un servizo de cáterin”. Por este motivo hicieron las gestiones correspondientes con la Consellería de Educación y con la Xefatura Territorial, alcanzando un acuerdo.

“A obra supón un investimento duns 80.000 €, dos que unha parte serán aportados pola Xefatura Territorial de Educación e outra polo Concello. Iso vai permitir que ao longo das próximas semanas esté executada a obra e ofertar por primeira vez ese servizo neste colexio”, indicó el regidor, quien afirmó que supondrá una comodidad para los usuarios y para sus padres al facilitarles la conciliación familiar y laboral.

Paralelamente, según avanzó Santiago Freire, se encuentran tramitando la licitación para la instalación de una pista multideportiva en el colegio Felipe de Castro de Bergondo, en la que se invertirán alrededor de 100.000 euros, que serán financiados por la Consellería de Educación y la administración municipal. Las obras se ejecutarán en los próximos meses.

“Ao longo destes últimos anos demos un empuxón importante á actualización e renovación desas instalacións educativas e veranse complementadas proximamente con outra serie de melloras no edificio principal do IES Virxe do Mar”, concluyó.